США не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты: причина

США не готовы поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS к ракетным системам залпового огня HIMARS. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе своего выступления на ежегодном форуме безопасности в Аспене.

ATACMS. Фото - US Army

По словам Салливана, применение таких ракет, дальность которых составляет до 300 км, может перерасти в глобальный мировой конфликт. Джо Байден не готов поставлять Украине некоторое вооружение, которое, по его мнению, может спровоцировать Третью мировую войну.

"Хотя ключевая цель США — сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, еще одной важной целью является не допустить обстоятельств, при которых мир двигался бы в направлении Третьей мировой войны", — сказал Салливан.

Напомним, в конце мая Администрация Байдена одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности. В то же время в рф отреагировали на информацию о возможной поставке оружия в Украину. В Telegram-канале Посольства росии в США дал свой комментарий касаемо ситуации посол Анатолий Антонов. Он отметил, что "накачка" Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта.

Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что утром 23 июля российские оккупанты выпустили 13 ракет по Кировоградщине. "прилёты" были в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци". В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Также сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что ВСУ отразили два наступления и уничтожили вражеский склад с боеприпасами. Враг применял авиацию, а также совершал артиллерийские атаки и попытки обстрела миномётами.

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