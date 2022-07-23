logo

BTC/USD

22659.85

ETH/USD

1557.50

LTC/USD

56.29

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

39.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты: причина
commentss НОВОСТИ Все новости

США не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты: причина

США хочет не допустить обстоятельств, которые привели бы Третьей мировой войны

сегодня, 12:35
Автор:

Анастасия
Поделитесь публикацией:

США не готовы поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS к ракетным системам залпового огня HIMARS. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе своего выступления на ежегодном форуме безопасности в Аспене.

США не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты: причина

ATACMS. Фото - US Army

По словам Салливана, применение таких ракет, дальность которых составляет  до 300 км, может перерасти в глобальный мировой конфликт. Джо Байден не готов поставлять Украине некоторое вооружение, которое, по его мнению, может спровоцировать Третью мировую войну. 

"Хотя ключевая цель США — сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, еще одной важной целью является не допустить обстоятельств, при которых мир двигался бы в направлении Третьей мировой войны", — сказал Салливан. 

Напомним, в конце мая Администрация Байдена одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности. В то же время в рф отреагировали на информацию о возможной поставке оружия в Украину. В Telegram-канале Посольства росии в США дал свой комментарий касаемо ситуации посол Анатолий Антонов. Он отметил, что "накачка" Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта.

Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что утром 23 июля российские оккупанты выпустили 13 ракет по Кировоградщине. "прилёты" были в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци". В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. 

Также сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что ВСУ отразили два наступления и уничтожили вражеский склад с боеприпасами. Враг применял авиацию, а также совершал артиллерийские атаки и попытки обстрела миномётами. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K0M4vYSPUO4&t=1097s&ab_channel=TheAspenInstitute
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!