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Марьян Ощановский
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время консультаций с Киевом и Москвой по прекращению огня Белый дом имеет разные отношения с каждой из сторон.
США хотят мира. Фото из открытых источников
Американский президент не исключил, что может отказаться от миротворческой миссии, если его усилия окажутся безуспешными.
Он подчеркнул, что будет способствовать прекращению войны в Украине, поскольку в среднем погибают 5 тысяч солдат еженедельно.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что важнейшим фактом соглашения о полезных ископаемых является то, что никто в Украине не будет считать его самоцелью, пишет издание The Telegraph. "Дональд Трамп никогда не собирался поддерживать Украину против давления России через приверженность международному праву или принципу, что большим странам нельзя позволять расчленять своих соседей. Трамп вряд ли был бы возмущен зрелищем, как войска Путина опустошают европейские города, выгоняют миллионы людей из своих домов и похищают тысячи детей".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ совершила прорыв на 5 километров, зашла в южную часть Новооленовки на Константиновском направлении, провела зачистку домов и начала закрепляться, сообщил украинский военный "Мучной". По его словам, ВСУ покинули позиции, потому что очень плотно начали работать дроны на оптоволокне, сбросы с дронов и артиллерия. "Россияне уничтожили одну нашу САУшку, бронетехнику и укрытие, после чего быстро залетели на мотоциклах в деревню. Наша пехота не выдержала давления и начала Убегать", — сообщил он.
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