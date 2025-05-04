Президент США Дональд Трамп заявил, что во время консультаций с Киевом и Москвой по прекращению огня Белый дом имеет разные отношения с каждой из сторон.

США хотят мира. Фото из открытых источников

"Я действительно считаю, что мы ближе к одной из сторон и, возможно, не так близки к другой. Я бы не хотел говорить, к которой мы ближе", — отметил Дональд Трамп.

Американский президент не исключил, что может отказаться от миротворческой миссии, если его усилия окажутся безуспешными.

"Настанет время, когда я скажу: "Ладно, продолжайте. Продолжайте вести себя бессмысленно. Речь идет об огромной ненависти между этими двумя людьми", — подчеркнул президент США.

Он подчеркнул, что будет способствовать прекращению войны в Украине, поскольку в среднем погибают 5 тысяч солдат еженедельно.

"Это не американские солдаты, но я хотел бы решить проблему. Это российские солдаты, это украинские солдаты. И я был бы рад спасти 5 000 душ", — подытожил Дональд Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что важнейшим фактом соглашения о полезных ископаемых является то, что никто в Украине не будет считать его самоцелью, пишет издание The Telegraph. "Дональд Трамп никогда не собирался поддерживать Украину против давления России через приверженность международному праву или принципу, что большим странам нельзя позволять расчленять своих соседей. Трамп вряд ли был бы возмущен зрелищем, как войска Путина опустошают европейские города, выгоняют миллионы людей из своих домов и похищают тысячи детей".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ совершила прорыв на 5 километров, зашла в южную часть Новооленовки на Константиновском направлении, провела зачистку домов и начала закрепляться, сообщил украинский военный "Мучной". По его словам, ВСУ покинули позиции, потому что очень плотно начали работать дроны на оптоволокне, сбросы с дронов и артиллерия. "Россияне уничтожили одну нашу САУшку, бронетехнику и укрытие, после чего быстро залетели на мотоциклах в деревню. Наша пехота не выдержала давления и начала Убегать", — сообщил он.