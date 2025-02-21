logo

BTC/USD

95223.36

ETH/USD

2635.43

LTC/USD

126.69

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США не сдадут Украину: какие прихоти Путина не согласится реализовать Трамп
commentss НОВОСТИ Все новости

США не сдадут Украину: какие прихоти Путина не согласится реализовать Трамп

Дональд Трамп показал во время своего предыдущего президентства, что способен менять свои взгляды, если ему предоставят убедительные аргументы.

сегодня, 18:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российский лидер Владимир Путин не сможет победить команду президента США Дональда Трампа, поскольку они хорошо понимают Россию и не изменят своим интересам, в частности, в вопросе Украины. Такое мнение высказал генерал армии Украины и бывший глава Службы внешней разведки (2005-2010) Николай Маломуж в эфире "Эспрессо".

США не сдадут Украину: какие прихоти Путина не согласится реализовать Трамп

Фото: из открытых источников

Маломуж отметил, что Дональд Трамп показал во время своего предыдущего президентства, что способен менять свои взгляды, если ему предоставят убедительные аргументы. Он также припомнил случай, когда Трамп еще не был президентом, но изменил свою позицию и поддержал помощь Украине после первоначальных заявлений в пользу отказа от такой поддержки.

Эксперт подчеркнул важность для Украины сформировать мощную команду переговорщиков, которая глубоко понимала бы американские реалии и имела бы связи с влиятельными людьми в США, такими как сенаторы, конгрессмены, военные генералы и финансисты, способные сформировать проукраинскую позицию.

Маломуж отметил, что сейчас Россия активно работает над реализацией своих стратегических целей в отношении Украины, в частности, относительно ее возможного невступления в НАТО и сохранения оккупированных территорий. Он также добавил, что Путин стремится потребовать изменений в украинской Конституции по поводу желания стать членом НАТО, демилитаризации Украины и ограничения численности ВСУ.

Генерал считает, что Путин будет категорически против миротворцев от НАТО в Украине, но не исключает участия представителей Китая в миротворческой миссии.

Как уже писали "Комментарии", американское консервативное издание The New York Post, любимое для президента США Дональда Трампа, опубликовало на своей передовице материал, в котором утверждается, что настоящим диктатором является президент России Владимир Путин.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/ScdUZNkwcYc?si=kJPoZpQvsyY40tDy
Теги:

Новости

Все новости