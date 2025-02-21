Российский лидер Владимир Путин не сможет победить команду президента США Дональда Трампа, поскольку они хорошо понимают Россию и не изменят своим интересам, в частности, в вопросе Украины. Такое мнение высказал генерал армии Украины и бывший глава Службы внешней разведки (2005-2010) Николай Маломуж в эфире "Эспрессо".

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Маломуж отметил, что Дональд Трамп показал во время своего предыдущего президентства, что способен менять свои взгляды, если ему предоставят убедительные аргументы. Он также припомнил случай, когда Трамп еще не был президентом, но изменил свою позицию и поддержал помощь Украине после первоначальных заявлений в пользу отказа от такой поддержки.

Эксперт подчеркнул важность для Украины сформировать мощную команду переговорщиков, которая глубоко понимала бы американские реалии и имела бы связи с влиятельными людьми в США, такими как сенаторы, конгрессмены, военные генералы и финансисты, способные сформировать проукраинскую позицию.

Маломуж отметил, что сейчас Россия активно работает над реализацией своих стратегических целей в отношении Украины, в частности, относительно ее возможного невступления в НАТО и сохранения оккупированных территорий. Он также добавил, что Путин стремится потребовать изменений в украинской Конституции по поводу желания стать членом НАТО, демилитаризации Украины и ограничения численности ВСУ.

Генерал считает, что Путин будет категорически против миротворцев от НАТО в Украине, но не исключает участия представителей Китая в миротворческой миссии.

Как уже писали "Комментарии", американское консервативное издание The New York Post, любимое для президента США Дональда Трампа, опубликовало на своей передовице материал, в котором утверждается, что настоящим диктатором является президент России Владимир Путин.