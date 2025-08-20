logo

США не успевают подготовиться к войне с Китаем: что об этом говорит
Reuters пишет о том, что США буксуют в создании флота дронов для войны с Китаем

20 августа 2025, 14:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США планируют сдержать Китай с помощью флота автономных морских дронов. Вот только появилась весомая проблема – программа столкнулась с авариями, сбоями и кризисом руководства. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Морские дроны. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что в июле у побережья Калифорнии ВМС США проводили испытания автономных дронов-лодок. Во время демонстрации одна из них неожиданно заглохла, а другая врезалась в стоящее судно, перелетела через его палубу и рухнула в воду. Это происшествие с участием кораблей компаний Saronic и BlackSea Technologies стало лишь одним из череды сбоев в американской программе. Ранее во время других тестов перевернулся катер сопровождения, капитан оказался в воде, но чудом избежал травм.

Причиной инцидентов называют ошибки в программном обеспечении и сбои коммуникации между системами. Представители Пентагона и компаний отказались комментировать происшествия.

Пентагон возлагает большие надежды именно на морские дроны, считая их ключевым фактором для сдерживания Китая в случае попытки вторгнуться по примеру РФ на Тайвань. Подобные технологии уже доказали эффективность в Украине, где дроны-камикадзе наносят удары по Черноморскому флоту России.

Украинские морские дроны стоят около 250 тысяч долларов и в основном управляются операторами. США же стремятся создать полностью автономные системы стоимостью несколько миллионов долларов за каждую лодку.

Эксперты отмечают, что американская программа более амбициозна и дороже, но пока сталкивается с техническими трудностями.

ВМС США переживают кадровый кризис в подразделении, отвечающем за закупку морских дронов. Недавно с должности сняли контр-адмирала Кевина Смита после проверки Инспектора ВМС.

На совещаниях в Пентагоне также звучит критика эффективности программы. Часть проектов признаны дублирующими, а некоторые разработки — слишком дорогими.

Эксперты предупреждают: переход от традиционного кораблестроения к автономным системам требует ломки устоявшихся подходов и быстрых решений. Но пока американский флот лишь в начале этого пути.

Читайте также на портале "Комментарии" — к 2030 году Китай будет не остановить: какое оружие появится у Пекина.




Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-navy-is-building-drone-fleet-take-china-its-not-going-well-2025-08-20/
