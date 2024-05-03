США нужно время на подумать. На Западе встревожили прогноз относительно дальнейшей поставки оружия

Украина начала получать военную помощь от Соединенных Штатов в рамках первых пакетов помощи. К примеру, по данным The New York Times, на прошлой неделе в Украину поступила партия противотанковых средств, ракет, а также 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Вторая партия, по информации журналистов, прибыла в понедельник. При этом известно, что на следующий день в Польшу из Испании прибыла новая поставка ракет-перехватчиков в системы Patriot. Как отмечает издание, уже совсем скоро эти ракеты будут поставлены на фронт.

США и Украина

Впрочем, по информации The New York Times, Соединенным Штатам и другим союзникам Украины в дальнейшем будет чрезвычайно трудно поддерживать столь высокий тем поставок вооружения.

Издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов отметило, что Украина сейчас больше всего нуждается именно в артиллерии, а также в средствах противовоздушной обороны и других боеприпасов. К тому же их можно достаточно быстро доставить в Украину.

А вот если говорить о боевых машинах, лодках, складных пушках, а также ракетных установках или системах противовоздушной обороны, то их доставка является сложной и требует много времени.

Более того, по информации издания, один американский чиновник сделал тревожный прогноз о том, что большая часть крупного оружия, которое профинансировали за счет новой помощи Соединенные Штаты, а также некоторые боеприпасы, очень вероятно, не смогут быть доставлены на фронт в Украину до конца лета, а то даже и позже.

В комментарии The New York Times один из американских чиновников подчеркнул, что нужно определенное время для того, чтобы понимать, что именно можно передать на фронт в Украину, чтобы такими действиями не истощить подразделения НАТО. В частности, по его словам, речь может идти о Bradley и броневиках Humvee. В этом контексте чиновник добавил, что такие снаряды как калибр 155 миллиметров, чрезвычайно дефицитны во всем мире.

При этом издание отмечает, что для пользования определенным оружием украинским военным снова потребуются обучения. В этом контексте упоминается третья система Patriot, которую пообещала предоставить Германия. По информации журналистов, эта система противовоздушной обороны прибудет в Украину точно не раньше конца июня.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США могут максимально затянуть процесс предоставления Украине необходимого оружия.