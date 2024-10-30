США воздерживаются от предоставления Украине разрешения использовать свое оружие для ударов по территории России, опасаясь возможных последствий распада Российской Федерации. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, комментируя недавнее заявление США, подтверждающее, что новых ограничений на использование американского оружия не будет даже в случае участия войск КНДР в боевых действиях в Украине.

Путин, Зеленский и Байден

Жданов объяснил, что предыдущие ограничения остаются в силе, и даже для таких видов вооружения, как ATACMS и ракеты "воздух-поверхность", запрет на удары по России сохраняется. По его словам, Россию фактически считают "неприкосновенной" для подобных атак, особенно американским оружием.

Эксперт убежден, что даже в случае серьезного продвижения российских войск в направлении Киева позиция США вряд ли изменится, поскольку Соединенные Штаты опасаются дестабилизации и распада России. В то же время, другие партнеры Украины проявляют более решительный подход в этом вопросе.

"Я бы сегодня разделил Запад. Дело в том, что здесь главный оппонент наш в плане применения (далкобойного оружия), — это Соединенные Штаты. Вы посмотрите: Польша решительно готова отдать нам МИГ-29, но под гарантии, чтобы ее соседи перекрыли им воздушное пространство. Румыния сегодня рассматривает законопроект, который позволил бы без оглядки на НАТО, на их политическую коллективную позицию, сбивать без их разрешения все, что залетает в румынское пространство. на свете боятся развала Российской Федерации. Здесь и политически, и экономически Соединенные Штаты просто оказываются в такой, очень большой зоне некомфорта", – сказал Жданов.

Относительно потенциального влияния участия войск КНДР Жданов отметил, что это будет зависеть от их использования. По его словам, северокорейские подразделения, по всей вероятности, будут задействованы для охраны границ России. Это позволит российским войскам перебросить подкрепления на восточный фронт, где им необходимы дополнительные силы на Кураховском и Времеевском направлениях для продолжения наступательных операций.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе считают, что пора заканчивать войну и заставить Украину к переговорам с РФ.



