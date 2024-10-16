США обратились с призывом к КНДР: о чем предупредили Ким Чен Ына

Соединенные Штаты призвали Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) прекратить действия, которые могут усилить риск конфликта с Республикой Корея. Заявление прозвучало в связи с подрывом Севером пограничных дорог. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

США. Фото: из открытых источников

"Мы внимательно следим за ситуацией в КНДР в тесной координации с нашими союзниками в Республике Корея. Мы продолжаем призывать КНДР снизить напряженность и прекратить любые действия, которые могут увеличить риск конфликта, и мы призываем КНДР вернуться к диалогу и дипломатии", — заявил представитель Госдепа США.

Миллер также призвал снизить напряженность в контексте последних обвинений Северной Кореи касательно якобы вторжения южнокорейского беспилотника в Пхеньян.

"Что касается действий КНДР, мы видим, что она продолжает предпринимать шаги, которые повышают напряженность. Мы будем и в дальнейшем призывать их выбрать другой путь, снизить напряженность и прекратить любые действия, которые могут увеличить риск конфликта", — сказал представитель Госдепартамента.

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