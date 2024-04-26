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США объявили новый пакет помощи на $6 млрд: что получит Украина

Среди прочего вооружения Украина получит снаряды для систем Patriot

сегодня, 21:57
Автор:
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Марьян Ощановский
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Министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $6 млрд.

США объявили новый пакет помощи на $6 млрд: что получит Украина

США выделили Украине очередную помощь. Фото из открытых источников

"Я рад объявить о выделении $6 млрд в рамках инициативы помощи Украине. Пакет помощи будет включать критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot, больше беспилотников и другого оборудования, большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Также Украина получит дальнобойные системы ATCAMS", — рассказал глава Пентагона.

По словам Ллойда Остина, выделенные средства позволят Штатам закупать оружие для украинской армии у американских производителей.

Глава Пентагона отметил, что утвержденный новый пакет военной поддержки Украины является самым большим с начала войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на помощь США, официальный Киев должен работать над созданием коалиции европейских государств по постоянной поддержке Украины, считает политолог Андрей Городницкий. Кроме того, добавил политолог, нужно наконец-то выбраться из коррупции и справедливо распределять украинские богатства.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики расширили плацдарм в районе Очеретино, для стабилизации ситуации ВСУ необходимо ввести новые подразделения, пишет бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады, офицер Николай Мельник. По мнению офицера ВСУ, единственный выход — введение новых подразделений или срочное прикомандирование ТРО, что позволит частично выровнять ситуацию и в случае необходимости сделать отступление украинских подразделений, защищающих Бердичи, более безопасным и прогнозируемым.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jzV6iqe1SrM
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