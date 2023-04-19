США объявили новый пакет военной помощи Украине на $325 миллионов: Что в нем

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи на $325 миллионов, пишут "Комментарии" по информации, обнародованной в Пентагоне.



В Пентагоне рассказали, что есть в очередном пакете военной помощи Украине

Этот очередной пакет включает в себя дополнительные боеприпасы к HIMARS, снаряды к артиллерии, противотанковое оружие и мины, патроны к стрелковому оружию, высокоточные авиационные ракеты и прочее. В него входят:

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▪️дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

▪️артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

▪️тяжелые противотанковые управляемые ракеты (TOW);

▪️комплексы противотанкового оружия АТ-4;

▪️противотанковые мины;

▪️более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;

▪️высокоточные авиационные боеприпасы;

▪️запчасти и другое полевое оборудование.

Благодаря системам ПВО/ПРО, предоставленным Украине партнерами, прошлой зимой ВСУ удалось выстоять в борьбе с жестоким агрессором, но ныне приоритет военного командования – построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки.

Напомним, "Комментарии" писали, что не только Германия. Еще две страны доставили системы ПВО Patriot в Украину. Украинские власти неоднократно отмечали необходимость противовоздушных систем, которые могли бы сбивать российские ракеты, а также сдерживать авиацию. Одним из самых эффективных комплексов считается американская система Patriot.

Как писали "Комментарии", у российских кафиров абсолютно нет панацеи к новому виду оружия, которым пользуется ВСУ. Переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin ("Джавелин") и переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger ("Стингер") показали себя на фронте в боях против российских оккупантов с лучших позиций.

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