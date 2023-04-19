logo

BTC/USD

29258.98

ETH/USD

1981.51

LTC/USD

93.34

USD/UAH

37.88

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США объявили новый пакет военной помощи Украине на $325 миллионов: Что в нем
commentss НОВОСТИ Все новости

США объявили новый пакет военной помощи Украине на $325 миллионов: Что в нем

В Украину поступят, в частности, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, патроны для стрелкового оружия и прочее

сегодня, 20:57
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи на $325 миллионов, пишут "Комментарии" по информации, обнародованной в Пентагоне.

США объявили новый пакет военной помощи Украине на $325 миллионов: Что в нем

В Пентагоне рассказали, что есть в очередном пакете военной помощи Украине

Этот очередной пакет включает в себя дополнительные боеприпасы к HIMARS, снаряды к артиллерии, противотанковое оружие и мины, патроны к стрелковому оружию, высокоточные авиационные ракеты и прочее. В него входят:


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


▪️дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

▪️артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

▪️тяжелые противотанковые управляемые ракеты (TOW);

▪️комплексы противотанкового оружия АТ-4;

▪️противотанковые мины;

▪️более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;

▪️высокоточные авиационные боеприпасы;

▪️запчасти и другое полевое оборудование.

Благодаря системам ПВО/ПРО, предоставленным Украине партнерами, прошлой зимой ВСУ удалось выстоять в борьбе с жестоким агрессором, но ныне приоритет военного командования – построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки.

Напомним, "Комментарии" писали, что не только Германия. Еще две страны доставили системы ПВО Patriot в Украину. Украинские власти неоднократно отмечали необходимость противовоздушных систем, которые могли бы сбивать российские ракеты, а также сдерживать авиацию. Одним из самых эффективных комплексов считается американская система Patriot.

Как писали "Комментарии", у российских кафиров абсолютно нет панацеи к новому виду оружия, которым пользуется ВСУ. Переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin ("Джавелин") и переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger ("Стингер") показали себя на фронте в боях против российских оккупантов с лучших позиций.

Читайте также на сайте "Комментарии" — ВСУ теперь нечем поражать баллистические ракеты, — Резников.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!