США официально отказались поддержать украинскую резолюцию в ООН и предложили свою: что в ней

Временная поверенная в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что Вашингтон не может поддержать украинскую резолюцию по деэскалации ситуации, ссылаясь на необходимость скорейшего установления мира между Украиной и Россией.

США и Украина

Она подчеркнула, что резолюция сосредоточена на главном – прекращении войны. По ее словам, мир возможен. Именно поэтому США выступили против выдвижения альтернативного документа и призывают Украину отозвать свою резолюцию в пользу более решительного заявления, обязывающего все стороны работать над завершением войны и достижением долговременного мира. Также она сообщила, что США просят Генеральную ассамблею безотлагательно рассмотреть резолюцию, предложенную США, после рассмотрения украинского проекта.

Ши подчеркнула, что в третью годовщину полномасштабного вторжения мир нуждается в резолюции, которая подтвердит стремление всех стран-членов ООН положить конец войне.

"В проекте резолюции, поданном Соединенными Штатами, говорится именно об этом. Наш проект призывает как можно быстрее прекратить конфликт и далее призывает к крепкому миру между Украиной и Россией. Это то, что сейчас необходимо, и мы призываем все страны-члены, включая Украину и Россию, присоединиться к нам в этих усилиях", — утверждает Ши.

Ранее США предложили собственный проект резолюции по случаю третьей годовщины вторжения РФ, посол России в ООН Василий Небензя назвал "хорошим шагом". Он также заявил, что Москва поддержит документ, если в него будут внесены российские поправки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Штаты пробили очередное дно в поддержке РФ.



