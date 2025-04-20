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США охватили массовые протесты против президента: требуют импичмента Трампа

Американцы вышли на акции протеста с призывом к импичменту президента США Дональда Трампа.

сегодня, 11:32
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Slava Kot

Соединенные Штаты охватила новая волна массовых протестов против администрации Дональда Трампа. Американцы вышли в сотнях городов США на улицы обвиняя президента в разрушении демократических институтов и призывая к его импичменту.

США охватили массовые протесты против президента: требуют импичмента Трампа

Протесты против Трампа. Фото: Matt Rourke/AP

Протестные акции в США прошли как в мегаполисах, так и небольших городах. В центре Манхэттена состоялся массовый марш, в Вашингтоне активисты собрались перед Белым домом, а в Конкорде под Бостоном произошла символическая реконструкция битвы за независимость, на фоне которой прозвучали обвинения в адрес действующего правительства.

"Это очень опасное время в Америке для свободы. Я хотел, чтобы ребята узнали о происхождении этой страны и о том, что иногда нам приходится бороться за свободу", – сказал 80-летний ветеран на пенсии Томас Бассфорд.

Протестующие осуждали массовые депортации иммигрантов, сокращение государственного аппарата, а также попытки снизить влияние независимых федеральных агентств. Митингующие считают действия Трампа нарушением общественных прав и Конституции США. Некоторые из протестующих призвали к импичменту Трампа.

"Фашистский режим Трампа должен уйти сейчас!. Он бросает вызов судам. Он похищает студентов. Он разрушает систему сдерживаний и противовесов. Это фашизм", — сказал протестующий Джордж Брайант, обеспокоенный тем, что Трамп создает "полицейское государство".

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Призыв к импичменту Трампа. Фото: Stephen Lam / SF Chronicle / Independent

Помимо импичмента Трампа протестующие также провели акции у автосалонов Tesla, протестуя против политического влияния Илона Маска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля в США прошли массовые протесты против Трампа в 50 штатах.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск сделал предупреждение об импичменте Трампа.



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Источник: https://apnews.com/article/trump-protests-hands-off-revolutionary-war-anniversary-34218e384bef12bdf3a75a40959f4ede
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