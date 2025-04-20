США охватили массовые протесты против президента: требуют импичмента Трампа

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Slava Kot
Соединенные Штаты охватила новая волна массовых протестов против администрации Дональда Трампа. Американцы вышли в сотнях городов США на улицы обвиняя президента в разрушении демократических институтов и призывая к его импичменту.
Протесты против Трампа. Фото: Matt Rourke/AP
Протестные акции в США прошли как в мегаполисах, так и небольших городах. В центре Манхэттена состоялся массовый марш, в Вашингтоне активисты собрались перед Белым домом, а в Конкорде под Бостоном произошла символическая реконструкция битвы за независимость, на фоне которой прозвучали обвинения в адрес действующего правительства.
Протестующие осуждали массовые депортации иммигрантов, сокращение государственного аппарата, а также попытки снизить влияние независимых федеральных агентств. Митингующие считают действия Трампа нарушением общественных прав и Конституции США. Некоторые из протестующих призвали к импичменту Трампа.
Призыв к импичменту Трампа. Фото: Stephen Lam / SF Chronicle / Independent
Помимо импичмента Трампа протестующие также провели акции у автосалонов Tesla, протестуя против политического влияния Илона Маска.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля в США прошли массовые протесты против Трампа в 50 штатах.
Также "Комментарии" писали, что Илон Маск сделал предупреждение об импичменте Трампа.
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