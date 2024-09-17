США оказывают Украине все меньше помощи: в чем причина

В последние месяцы пакеты военной помощи США для Украины уменьшились из-за сокращения запасов оружия и оборудования, которые Пентагон готов отправить, сообщает CNN, ссылаясь на двух американских чиновников.

США и Украина

Как отмечает издание, из-за этого дефицита у администрации президента Джо Байдена еще 6 миллиардов долларов для поставки оружия и амуниции Украине, но Пентагон сталкивается с нехваткой имеющихся ресурсов для немедленной передачи.

"Речь идет о том, что у нас есть в запасе, которые спрашивают украинцы и можем ли мы удовлетворить эти потребности с имеющимися ресурсами", — сказал один из чиновников.

Вместе с тем, пресс-секретарь Минобороны США генерал-майор Пэт Райдер сообщил, что Пентагон обратился в Конгресс с просьбой предоставить больше времени для использования средств, прежде чем они будут исчерпаны в конце сентября. Это резко контрастирует с прошлой зимой, когда администрация призвала законодателей к дополнительному финансированию для поддержки Украины.

Отмечается, что США активно наращивают производство критически важных ресурсов, таких как 155-мм боеприпасы и ракетные системы для пополнения собственных запасов и обеспечения Украины. Однако этот процесс будет продолжаться несколько лет и не способен немедленно удовлетворить текущие потребности.

Издание подчеркивает, что до войны США производили около 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов ежемесячно, но сейчас это число увеличено до 40 тысяч в месяц. Однако для достижения цели производства 100 тысяч снарядов в месяц понадобится еще больше года. Этот процесс идет по плану, но потребует новых производственных мощностей, расширения заводов и дополнительного финансирования от Конгресса.

CNN также сообщает, что Украина уже испытывает недостаток вооружения. Президент Владимир Зеленский во время встречи Контактной группы по обороне Украины в Германии заявил, что поставка обещанных систем ПВО происходит слишком медленно и предупредил о значительной нехватке необходимой помощи.

Напомним, в 2022 и 2023 годах Пентагон регулярно объявлял о пакетах пособия на суммы от 600 до 800 миллионов долларов, а самый большой пакет составил 2,85 миллиарда долларов в январе 2023 года. Тем не менее, США пытаются сохранять регулярность в объявлении новых пакетов помощи каждые две недели, поскольку это поддерживает моральный дух украинцев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на фронте снова возникла острая нехватка боеприпасов.



