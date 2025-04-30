logo

BTC/USD

96996.26

ETH/USD

1832.38

LTC/USD

89.08

USD/UAH

41.88

EUR/UAH

47.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США окончательно отказались помогать Украине: Европу поставили перед жестким фактом
commentss НОВОСТИ Все новости

США окончательно отказались помогать Украине: Европу поставили перед жестким фактом

Волц напомнил требование Трампа об увеличении расходов на оборону до уровня 5% ВВП

30 апреля 2025, 15:50 comments3064
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Соединенные Штаты больше не имеют возможности финансово поддерживать союзников по НАТО в том же объеме, что раньше. По его словам, оборонная поддержка должна стать ответственностью европейских стран. Об этом Волц сообщил в интервью The New York Post.

США окончательно отказались помогать Украине: Европу поставили перед жестким фактом

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что администрация США и дальше будет оказывать поддержку Европе в оборонной и дипломатической сферах, однако в то же время будет проявлять жесткую позицию в переговорах.

"Мы четко обозначили: дальнейшая помощь Украине должна проходить под руководством Европейского Союза", — подчеркнул Волц.

Он также отметил, что это явилось ключевым результатом последних консультаций между сторонами.

Кроме того, Волц повторил требования президента Дональда Трампа к странам-членам НАТО по увеличению оборонных расходов до минимум 5% ВВП. По его словам, еще во время первой каденции Трампа многие государства даже не выполняли минимальные обязательства в 2%.

"Нужно вспомнить, что в 2014 году страны НАТО коллективно обязались довести оборонные расходы до уровня 2% ВВП. В том же году Россия впервые вторглась в Украину и аннексировала Крым — это должно стать серьезным сигналом для Альянса", — отметил Волц.

Он добавил, что США продолжат настаивать на том, чтобы союзники по НАТО разделяли финансовую нагрузку более равномерно.

Портал "Комментарии" писал, что Венгрия отклонила проект документа ЕС по гарантиям безопасности и военной помощи Украине. Словакия отказалась от финансовой и военной поддержки Киева. Венгрия отклонила проект документа ЕС по гарантиям безопасности и военной помощи Украине на встрече послов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости