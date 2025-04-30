США окончательно отказались помогать Украине: Европу поставили перед жестким фактом

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Соединенные Штаты больше не имеют возможности финансово поддерживать союзников по НАТО в том же объеме, что раньше. По его словам, оборонная поддержка должна стать ответственностью европейских стран. Об этом Волц сообщил в интервью The New York Post.

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Он подчеркнул, что администрация США и дальше будет оказывать поддержку Европе в оборонной и дипломатической сферах, однако в то же время будет проявлять жесткую позицию в переговорах.

"Мы четко обозначили: дальнейшая помощь Украине должна проходить под руководством Европейского Союза", — подчеркнул Волц.

Он также отметил, что это явилось ключевым результатом последних консультаций между сторонами.

Кроме того, Волц повторил требования президента Дональда Трампа к странам-членам НАТО по увеличению оборонных расходов до минимум 5% ВВП. По его словам, еще во время первой каденции Трампа многие государства даже не выполняли минимальные обязательства в 2%.

"Нужно вспомнить, что в 2014 году страны НАТО коллективно обязались довести оборонные расходы до уровня 2% ВВП. В том же году Россия впервые вторглась в Украину и аннексировала Крым — это должно стать серьезным сигналом для Альянса", — отметил Волц.

Он добавил, что США продолжат настаивать на том, чтобы союзники по НАТО разделяли финансовую нагрузку более равномерно.

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