Соединенные Штаты отказываются предоставить системы противовоздушной обороны для помощи сдерживающим силам, которые намерены развернуть Великобритания и Франция после завершения активных боевых действий в Украине, пишет Bloomberg.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как отмечает агентство, считает, что поддержка США играет решающую роль в предотвращении возможного нарушения Россией будущего соглашения о прекращении огня.

Впрочем, по словам источников Bloomberg, во время переговоров с американской стороной европейские лидеры пришли к выводу, что Дональд Трамп вряд ли согласится предоставить необходимые гарантии поддержки возглавляемой Европой "коалиции решительных".

Также сообщается, что нежелание США поддержать инициативу союзников демонстрирует более глубокие противоречия в подходах западных стран к сдерживанию российской агрессии в регионе.

Несмотря на это, Британия и Франция надеются на сохранение американской помощи посредством разведданных и мониторинга ситуации на украинско-российской границе.

Некоторые европейские представители не исключают, что Трамп может отреагировать в случае атаки на британские или французские силы в Украине, хотя вероятность письменных гарантий остается низкой.

В контексте позиции США союзники ЕС пересматривают собственную модель сдерживания, полагаясь на тренировку украинских военных, присутствие сил НАТО на восточном фланге и патрулирование в акватории Черного моря.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп пока избегает прямой конфронтации с Кремлем, пытаясь оставить себе пространство для переговоров с Владимиром Путиным. Однако политическая реальность в США давит на него все сильнее — и новые антироссийские санкции становятся почти неизбежными. Такое мнение высказал публицист и специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эфире телеканала "Киев24".