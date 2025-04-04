США отказались от первоочередной цели в прекращении войны в Украине

Риторика Белого дома относительно войны России против Украины значительно изменилась, считает датский военный аналитик Андерс Нильсен. По его словам, если Трамп ранее говорил, что мир будет заключен очень быстро, то теперь обещают заключить его в течении года.

США

"Однако за обсуждением сроков менее заметно другое изменение риторики: если раньше американцы говорили о мире, то теперь все чаще о "прекращении огня". Мирный договор и прекращение огня — очень разные понятия, которые следует прояснить подробнее", — считает эксперт.

По его словам, мирный договор — это очертание того, в каких условиях будут находиться противоборствующие стороны после окончания войны. Прекращение огня – это всего лишь временная мера, к которой прибегают с определенными целями.

Как говорит эксперт, сейчас в российско-украинской войне в определенной степени действует прекращение огня по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней, однако оно не означает, что удары прекратились — просто сменились цели.

"Более того, похоже, что русские готовятся к новому наступлению, увеличивая число атак на фронте. Другое соглашение о прекращении огня — в войне на море — пока не вошло в силу, так как русские потребовали к нему дополнительные условия, например, снятие части санкций", — подчеркнул Нильсен.

По его словам, прекращение огня обычно ставит своей целью выработку доверия — находящиеся в войне страны всегда настолько не доверяют друг другу, что всегда сомневаются, что их враг действительно будет соблюдать условия мира, а потому и не хотят идти на компромиссы. Прекращение огня в какой-то степени помогает вернуть такое доверие.

При этом эксперт добавил, что, очевидно, что текущие "прекращения огня" не отвечает этой цели, которая необходима для достижения мира. Соглашение о так называемом энергетическом перемирии никакого доверия не укрепило.

"Если бы русские действительно хотели бы каких-то содержательных переговоров, они бы вели себя ровно наоборот — прекратили бы дальние удары по гражданской инфраструктуре и ослабили давление на фронте, чтобы выработать хоть какое-то доверие к себе", — подчеркнул эксперт.

В то же время он считает, что теперешнее поведение американцев, скорее всего, только продлевает войну и оказалось контрпродуктивным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне готовят новое наступление на фронте.



