США отменили решение Трампа о выводе войск из Германии

Язык
Coinspot 04.02.2021
BTC/USD
37818.75
ETH/USD
1666.47
LTC/USD
151.51
НБУ 04.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Инициатива по выводу военного контингента Соединенных
Штатов с территории Германии на данный
момент заморожена. Военные консультанты Джо Байдена намерены провести проверку
рациональности данного действия и проанализировать возможные стратегические
варианты, наиболее оптимальные для Америки.
Американские военные (фото из открытых источников)
Об этом во время пресс-конференции заявил командующий
европейскими вооруженными силами США, генерал Тод Уолтерс,
В то же время генерал отказался назвать возможные сроки пересмотра
решения, но добавил, что на это Пентагону может понадобиться довольно много
времени.
Начатая летом минувшего года операция по выводу венного контингента в числе 11,9 тыс. человек из Германии приостановлена до дальнейшего распоряжения главы ведомства.
Напомним, американские военные приобрели данные о местоположении миллионов мусульман со всего мира, которые используют популярное молитвенное приложение и приложение для мусульманских знакомств. Технологический веб-сайт сообщил в понедельник, что военные США использовали два разных метода для получения данных о местоположении пользователей. Первый был связан с продуктом Locate X.
По данным Motherboard, командование специальных операций США (USSOCOM), подразделение вооруженных сил, которому поручено вести борьбу с терроризмом и специальную разведку, купило доступ к Locate X для использования в операциях спецназа за рубежом. Второй метод получения данных связан с компанией под названием X-Mode, которая получает данные о местоположении непосредственно из приложений, а затем продает эти данные подрядчикам и, как следствие, военным США.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости