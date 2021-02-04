США отменили решение Трампа о выводе войск из Германии

Инициатива по выводу военного контингента Соединенных Штатов с территории Германии на данный момент заморожена. Военные консультанты Джо Байдена намерены провести проверку рациональности данного действия и проанализировать возможные стратегические варианты, наиболее оптимальные для Америки.

Американские военные (фото из открытых источников)

Об этом во время пресс-конференции заявил командующий европейскими вооруженными силами США, генерал Тод Уолтерс, One.

"Министр обороны США Ллойд Остин пребывает в процессе проведения весьма тщательного пересмотра решения администрации предыдущего президента", – сказал он.



В то же время генерал отказался назвать возможные сроки пересмотра решения, но добавил, что на это Пентагону может понадобиться довольно много времени.

Начатая летом минувшего года операция по выводу венного контингента в числе 11,9 тыс. человек из Германии приостановлена до дальнейшего распоряжения главы ведомства.

Напомним, американские военные приобрели данные о местоположении миллионов мусульман со всего мира, которые используют популярное молитвенное приложение и приложение для мусульманских знакомств. Технологический веб-сайт сообщил в понедельник, что военные США использовали два разных метода для получения данных о местоположении пользователей. Первый был связан с продуктом Locate X.

По данным Motherboard, командование специальных операций США (USSOCOM), подразделение вооруженных сил, которому поручено вести борьбу с терроризмом и специальную разведку, купило доступ к Locate X для использования в операциях спецназа за рубежом. Второй метод получения данных связан с компанией под названием X-Mode, которая получает данные о местоположении непосредственно из приложений, а затем продает эти данные подрядчикам и, как следствие, военным США.



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