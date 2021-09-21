США отменит запрет на въезд для полностью вакцинированных иностранцев

Соединенные Штаты Америки отменяют ограничения на путешествия для полностью вакцинированных от COVID-19 иностранцев. Об этом сообщают американский телеканал CNN и газета The New York Times. В понедельник, 20 сентября, координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Джефф Заентс сообщил, что в начале ноября США позволят въезжать полностью вакцинированным иностранцам. В это время авиакомпании и туристические партнеры будут иметь подготовиться к внедрению новых протоколов.

Вакцинация - фото из открытых источников

Иностранцы, которые летят в Соединенные Штаты Америки перед посадкой на рейс будут предоставлять доказательства того, что они полностью вакцинированы, а также — показать отрицательный результат тестирования на коронавирус, сделанного в течение трех дней до прибытия в страну.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний требовать от авиакомпаний собирать контактную информацию иностранных путешественников для облегчения отслеживания контактов (номер телефона, адрес электронной почты). Эту информацию авиакомпании хранить в течение 30 дней.

Вакцинированные граждане США будут сталкиваться с более жесткими требованиями к тестированию. В частности, им нужно будет пройти тестирование за день до возвращения в США, а по прибытии — еще раз. Полностью вакцинированы пассажиры не будут обязаны проходить карантин.

Напомним, в 2022 году на украинцев ждет ревакцинация, то есть введение третьей дозы. Вопрос ревакцинации и прививки детей и людей из групп риска от COVID-19 рассмотрят специалисты Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики в ближайшее время. Через две недели решение группы экспертов обнародуют, говорит глава группы Федор Лапий. На повестку дня экспертов по вопросам иммунопрофилактики вынесен ряд вопросов среди которых и возможность вакцинации детей от 12 лет.

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