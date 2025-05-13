США отправили Путину новое предупреждение: чем угрожают России

США и страны Европы могут ввести против Российской Федерации серьезные санкции в случае, если она не согласится на перемирие с Украиной. Ожидается, что эти ограничения будут самыми жесткими из применявшихся ранее.

Кот Келлог (фото из открытых источников)

Об этом в эфире телеканала Fox Business заявил специальный посланник президента США в Украине Кит Келлог.

Келлог напомнил, что в американском Конгрессе уже разработан законопроект о новых санкциях против России. Этот документ получил поддержку более 70 сенаторов. Прежде всего, ограничения могут быть направлены на Центральный банк России или так называемый "теневой флот", который транспортирует большинство объемов российской нефти за границу.

Он уточнил, что примерно 70% российской нефти экспортируется через Балтийское море, и США могут начать преследовать участвующий в этих перевозках "теневой флот".

"Мы предупредили об этом президента Путина (российского диктатора Владимира Путина – ред.). Послушайте, это очень серьезно. Эти санкции очень серьезные. Они более жесткие, чем мы когда-либо видели раньше. Европейцы придерживаются того же мнения", – подчеркнул Келлог.

Спецпосланник также отметил, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц занимает крайне жесткую позицию по поводу новых санкций. По его словам, Европа уверенно выступает в защиту Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин хочет загнать Украину в ловушку: названа большая опасность от переговоров в Стамбуле. Российский диктатор Владимир Путин предложил Украине провести мирные переговоры 15 мая в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично прибыть на встречу. Впрочем, эта инициатива может оказаться очередной ловушкой со стороны Кремля, убежден военный эксперт и военнослужащий Сил терробороны ВСУ Александр Мусиенко.

Он отметил, что даже если встреча состоится, война на этом не завершится. Кремль, по его словам, не заинтересован в подлинном прекращении боевых действий, а лишь пытается выиграть время и повлиять на международное сообщество.