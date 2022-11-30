США отправляют первую помощь для восстановления энергосистемы Украины: названы сроки

Соединенные Штаты планируют в ближайшие дни предоставить Украине первую партию помощи для восстановления энергетической инфраструктуры. В течении недели эта помощь должна быть в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби в эфире телеканала "NBC".

Джон Кирби. Фото: Getty Images

При этом Джон Кирби не стал раскрывать подробности, о какой именно помощи в данном случае идет речь. Пока что официально Белый дом об этом не сообщил.

"Мы полагаем, что можем начать предоставлять некоторые материалы, первую партию, в течение недели", — рассказал Кирби.

Ранее стало известно, что США выделят 53 млн долларов на закупку оборудования, которое необходимо для восстановления энергосистемы Украины после российских атак.

Читайте также на портале "Комментарии" — в своем традиционном обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разруха бывает везде, где проходит российская власть, подчеркнул, что наша страна никогда не примет порядок "товарищей" из Москвы, заявил о ряде важных международных встреч в Украине и за ее пределами, в том числе в ракурсе противостояния российской агрессии и создания трибунала против РФ. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти заявления и вероятное дальнейшее развитие событий.

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