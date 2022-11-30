США отправляют первую помощь для восстановления энергосистемы Украины: названы сроки

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Кравцев Сергей
Соединенные Штаты планируют в ближайшие дни предоставить Украине первую партию помощи для восстановления энергетической инфраструктуры. В течении недели эта помощь должна быть в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби в эфире телеканала "NBC".
Джон Кирби. Фото: Getty Images
При этом Джон Кирби не стал раскрывать подробности, о какой именно помощи в данном случае идет речь. Пока что официально Белый дом об этом не сообщил.
Ранее стало известно, что США выделят 53 млн долларов на закупку оборудования, которое необходимо для восстановления энергосистемы Украины после российских атак.
Читайте также на портале "Комментарии" — в своем традиционном обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разруха бывает везде, где проходит российская власть, подчеркнул, что наша страна никогда не примет порядок "товарищей" из Москвы, заявил о ряде важных международных встреч в Украине и за ее пределами, в том числе в ракурсе противостояния российской агрессии и создания трибунала против РФ. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти заявления и вероятное дальнейшее развитие событий.
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