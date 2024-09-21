США отправят Украине уникальные управляемые бомбы для F-16: Politico узнало детали

Вашингтон готовится принять решение о том, чтобы поставить Украине управляемые бомбы средней дальности. Ими можно наносить прицельные удары по агрессору, используя истребители F-16. Оружие может быть передано Киеву в рамках готовящегося пакета военной помощи на сумму 375 миллионов долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

США отправят Украине уникальные управляемые бомбы. Фото: из открытых источников

Отмечается, что эти бомбы, известные как Joint Standoff Weapon (JSOW), уже используются Воздушными силами и ВМС США, и союзниками, и способны уничтожать цели на расстоянии более 130 километров в идеальных условиях, с возможностью применения 225 кг унитарной, или же с кассетной боевой частью. Это обеспечит Украине дополнительное преимущество в возможностях для ударов по российским силам.

Пакет, который все еще продолжает формироваться, по словам двух официальных лиц США и человека, знакомого с этим вопросом, также будет включать артиллерийские боеприпасы, ракеты и ракеты ПВО. Люди, которые согласились говорить с "Politico" на условиях анонимности, признали, что окончательный состав пакета помощи все еще продолжает обсуждаться, поэтому конечное его содержание еще может измениться.

В материале говорится, что 375 миллионов долларов станут крупнейшим пакетом, который Белый дом отправил Украине с мая, и могут стать последним президентским сокращением вооружения до конца финансового года 30 сентября. В соответствии с полномочиями, предоставленными Конгрессом, США изымают существующее оружие из своих запасов, а деньги предназначены для закупки заменяющих боеприпасов и оборудования.

"Новые ракеты, хотя и не имеют той дальности, о которой просил Киев, все равно дадут украинским пилотам мощное новое оружие, пока их войска сражаются с наступающими российскими войсками на востоке страны, где украинские войска медленно теряют позиции. Дальность полета более 130 километров позволит пилотам держаться подальше от линии фронта и российской ПВО, что даст Киеву новый способ атаковать эти оборонительные сооружения и склады оружия на передовой, усложняя операции для российских войск", — сказано в статье.

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