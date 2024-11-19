США отработали сброс ядерных бомб рядом с границей России (ФОТО)

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Недилько Ксения
Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress провели тренировку на полигоне Cudgel, расположенном вблизи Калининградской области. Об этом сообщили в Объединенном авиационном командовании НАТО.
Учения НАТО. Фото: NATO Allied Air Command
Учения поддержали итальянские и немецкие истребители.
"Союзники Германия, Италия и Соединенные Штаты объединились на полигоне для боевой стрельбы в Литве во время учений Vanguard Merlin в рамках BTF 25-1.
BTF 25-1 также предусматривает многонациональную интеграцию с Чехией, Литвой, Норвегией и Швецией, усиливая совместимость и оперативную готовность Североатлантического союза", – написали в ведомстве.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
Удары по России: где произошли попадания
В Брянской области беспилотником нанесен удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ. Там были артиллерийские боеприпасы, включая кндровские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к России. Еще раньше он был атакован дронами.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
По данным советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, удары БПЛА были нанесены в нескольких областях России.
Так, с первого до трех утра не менее 11 дронов разного типа атаковали Ростовскую область.
"Согласно официальной информации и информации с места зафиксировано:
- попадание в Каменск-Шахтинском (здесь находится НПЗ, уже был неоднократно атакован в течение года)
- попадание в Морозовск (здесь находится аэродром, уже были неоднократные атаки)
– Таганрог. Удар или падение ПВО после попытки сбить, что привело к подрыву и пожару автомобиля на трассе Мариуполь — Таганрог возле аэродрома базирования вертолетов в Таганроге.
Официальный Ростов частично подтверждает попадание, дополнительно указывающее на серьезность реальных последствий", – написал Андрющенко.
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