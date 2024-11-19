США отработали сброс ядерных бомб рядом с границей России (ФОТО)

Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress провели тренировку на полигоне Cudgel, расположенном вблизи Калининградской области. Об этом сообщили в Объединенном авиационном командовании НАТО.

Учения НАТО. Фото: NATO Allied Air Command

Учения поддержали итальянские и немецкие истребители.

"Союзники Германия, Италия и Соединенные Штаты объединились на полигоне для боевой стрельбы в Литве во время учений Vanguard Merlin в рамках BTF 25-1.

BTF 25-1 также предусматривает многонациональную интеграцию с Чехией, Литвой, Норвегией и Швецией, усиливая совместимость и оперативную готовность Североатлантического союза", – написали в ведомстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Удары по России: где произошли попадания

В Брянской области беспилотником нанесен удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ. Там были артиллерийские боеприпасы, включая кндровские к их системам, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к России. Еще раньше он был атакован дронами.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По данным советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, удары БПЛА были нанесены в нескольких областях России.

Так, с первого до трех утра не менее 11 дронов разного типа атаковали Ростовскую область.

"Согласно официальной информации и информации с места зафиксировано:

- попадание в Каменск-Шахтинском (здесь находится НПЗ, уже был неоднократно атакован в течение года)

- попадание в Морозовск (здесь находится аэродром, уже были неоднократные атаки)

– Таганрог. Удар или падение ПВО после попытки сбить, что привело к подрыву и пожару автомобиля на трассе Мариуполь — Таганрог возле аэродрома базирования вертолетов в Таганроге.

Официальный Ростов частично подтверждает попадание, дополнительно указывающее на серьезность реальных последствий", – написал Андрющенко.