США отреагировали на итоги третьего раунда переговоров РФ и Украины

В Государственном департаменте США поддерживают полное и безусловное прекращение огня, в частности всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре. Такое заявление в ходе брифинга сделал первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт.

США. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что в ведомстве продолжают поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной с целью достижения всеобъемлющего прекращения огня и, наконец, согласованного мирного урегулирования.

"Мы поддерживаем дальнейшие призывы к полному, безусловному прекращению огня. Призывы Украины к полному, безусловному прекращению огня, в частности полной остановки всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре", — сказал Пиготт.

По его словам, в Госдепе также считают очень хорошим сигналом сообщение о том, что Россия и Украина договорились об очередном обмене пленными, особенно тяжелобольными и ранеными.

На вопрос не считают ли в ведомстве третий раунд переговоров упущенным шансом, учитывая массированные российские удары и отсутствие прекращения огня в повестке дня обсуждения, Пиготт заявил, что президент Дональд Трамп "уже много раз четко высказывался относительно действий России, особенно в последние недели" и "был в этом очень последовательным и открытым".

"Он (Трамп – ред.) неоднократно заявлял, что мы хотим, чтобы стороны продолжали эти прямые переговоры для достижения прекращения огня — всеобъемлющего прекращения огня — и, наконец, согласованного мирного урегулирования", — констатировал первый заместитель спикера Госдепартамента.

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