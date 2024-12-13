США отреагировали на массированный удар РФ по Украине

РФ атаковала не только энергетику, но и транспортные сети и ключевые объекты по всей стране. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети написала Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк.

США. Фото: из открытых источников

Дипломат отметила, что, начиная с 7 утра Россия начала атаковать критическую инфраструктуру Украины. Россия осуществила обстрел баллистическими ракетами, взяв под прицел энергетические системы, транспортные сети и ключевые объекты по всей стране.

Читайте также на портале "Комментарии" — 13 декабря Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, главной целью которого стала энергетическая инфраструктура. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов вводятся новые ограничения потребления электроэнергии, которые коснутся значительной части населения.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что энергетики делают все возможное, чтобы свести к минимуму последствия ударов.

"Враг продолжает свой террор. Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. По его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы", — указывает Галущенко.

В то же время, национальный оператор "Укрэнерго" сообщил об увеличении объемов отключений. По их словам, из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты – объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время ракетной атаки 13 декабря основная масса ракет атаковала западные регионы, однако мощные взрывы раздавались и в Одессе.



