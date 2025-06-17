США отреагировали на обстрел Киева и смерть своего гражданина: что говорят

В США решительно осудили ночную ракетную атаку по Киеву, которая стала одной из самых масштабных за последнее время и привела к гибели 14 человек, среди которых гражданин Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters .

Удар РФ по Киеву (фото из открытых источников)

Атака произошла в ночь на 17 июня. Среди погибших – жители разрушенных домов, ребенок и иностранный гражданин. Еще 117 человек получили ранения. Вашингтон подтвердил, что среди жертв находится гражданин США, находившийся в оказавшемся под вражеским обстрелом районе.

"Мы проинформированы об атаке на Киев минувшей ночью, повлекшей многочисленные жертвы, включая трагическую гибель гражданина Соединенных Штатов. Мы осуждаем эти удары и выражаем глубокие соболезнования пострадавшим и семьям погибших", — заявила пресс-секретарь Государственного департамента Темми Брюс.

Отметим, что по возвращении Дональда Трампа к власти администрация США в целом воздерживается от резкой риторики в адрес России.

Напомним, что "Комментарии" писали о реакции Трамп на обстрел Киева . Президент США Дональд Трамп в своей первой реакции на массированную атаку России по Украине, состоявшуюся в ночь на 17 июня, не смог осудить российскую агрессию. Как показывает видео, американский президент даже не знал о российских ударах по Украине.

Дональд Трамп преждевременно покинул саммит G7 и на президентском самолете возвращался в Соединенные Штаты. На борту Air Force One журналисты задали вопрос президенту США, какой будет его реакция на недавнюю российскую атаку по Киеву. В ответ Трамп спросил: "Когда это было?" Журналисты объяснили, что Россия в очередной раз атаковала Украину, нанеся удары по Киеву и другим городам сегодня.