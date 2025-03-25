США отреагировали на ракетный удар по центру Сум

24 марта страна-агрессор нанесла ракетный удар по центру Сум, в результате чего пострадали более сотни человек. США осуждают любые "последствия" для гражданских. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Госдеп США. Фото: из открытых источников

Комментируя ракетный удар российских террористов, Брюс заявила, что Вашингтон "осуждает последствия для гражданского населения" и продолжает работать над вопросом прекращения огня.

"... и переговоры в Саудовской Аравии сейчас направлены на то, чтобы добиться этого обязательства и выполнить его. Вот почему мы делаем то, что делаем, потому что такие результаты, как в любой войне, являются проблематичными и болезненными, и мы хотим остановить и вернуть все назад. Именно поэтому мы делаем то, что делаем сейчас", — подчеркнула спикер.

При этом от пресс-секретаря Госдепа так и не прозвучало, что Вашингтон осуждает действия именно России и ее регулярные обстрелы.

Читайте также на портале "Комментарии" — 24 марта враг атаковал промышленный объект. Пострадал жилищный сектор и инфраструктурные объекты города, в том числе детская инфраструктура и больница. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артём Кобзарь.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что в Сумах продолжается спасательная операция. К ликвидации последствий ракетного удара привлечены все необходимые службы: ГСЧС Украины, Национальная полиция, медицинские, коммунальные службы.

"Очень много пострадавших — по состоянию на данный момент известно о почти 90 пострадавших людях, 17 детей среди них. В эпицентре — школа, жилые дома. К счастью, дети в школе были в укрытии", — рассказал Зеленский.



