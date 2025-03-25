США отреагировали на ракетный удар по центру Сум

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Кравцев Сергей
24 марта страна-агрессор нанесла ракетный удар по центру Сум, в результате чего пострадали более сотни человек. США осуждают любые "последствия" для гражданских. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.
Госдеп США. Фото: из открытых источников
Комментируя ракетный удар российских террористов, Брюс заявила, что Вашингтон "осуждает последствия для гражданского населения" и продолжает работать над вопросом прекращения огня.
При этом от пресс-секретаря Госдепа так и не прозвучало, что Вашингтон осуждает действия именно России и ее регулярные обстрелы.
Читайте также на портале "Комментарии" — 24 марта враг атаковал промышленный объект. Пострадал жилищный сектор и инфраструктурные объекты города, в том числе детская инфраструктура и больница. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артём Кобзарь.
Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский заявил, что в Сумах продолжается спасательная операция. К ликвидации последствий ракетного удара привлечены все необходимые службы: ГСЧС Украины, Национальная полиция, медицинские, коммунальные службы.
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