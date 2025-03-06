США отреагировали на угрозы Китая о готовности к войне

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп в начале марта ввел в действие дополнительные тарифы 10% на китайские товары, что вызвало резкую реакцию КНР. В Пекине отметили, что готовы к торговой и любой другой войне с США. На заявление Китая отреагировали в Вашингтоне.
Пит Хэгсет. Фото: EPA/UPG
Министр обороны США Пит Хэгсет ответил на угрозы Китая относительно готовности к любой форме войны.
Представитель МИД КНР Линь Цзянь 4 марта отреагировал на решение Трампа ввести дополнительные пошлины для Китая. По его словам, заявления Трамп об увеличении пошлин на китайский импорт из-за проблем фентанила являются "надуманным поводом". Цзянь заметил, что именно США должны нести ответственность за "кризис с фентанилом в США", а не Китай.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на ссору Трампа с Зеленским.
Также "Комментарии" писали, что Дания ответила Трампу по Гренландии, заявив, что это было самое важное в речи.
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