США отреагировали на угрозы Китая о готовности к войне

Президент США Дональд Трамп в начале марта ввел в действие дополнительные тарифы 10% на китайские товары, что вызвало резкую реакцию КНР. В Пекине отметили, что готовы к торговой и любой другой войне с США. На заявление Китая отреагировали в Вашингтоне.

Пит Хэгсет. Фото: EPA/UPG

Министр обороны США Пит Хэгсет ответил на угрозы Китая относительно готовности к любой форме войны.

"Мы подготовлены! Те, кто стремится к миру, должны готовиться к войне. Мы живем в опасном мире с мощными набирающими силу странами с совершенно другими идеологиями… Они хотят вытеснить Соединенные Штаты. Если мы хотим предотвратить войну с Китаем или другими, мы должны быть сильными, и президент понимает, что мир достигается через силу", — сказал Хэгсет.

Представитель МИД КНР Линь Цзянь 4 марта отреагировал на решение Трампа ввести дополнительные пошлины для Китая. По его словам, заявления Трамп об увеличении пошлин на китайский импорт из-за проблем фентанила являются "надуманным поводом". Цзянь заметил, что именно США должны нести ответственность за "кризис с фентанилом в США", а не Китай.

"Повторяю, запугивание нас не пугает. Булинг на нас не действует. Давление, принуждение или угрозы не являются правильным способом борьбы с Китаем. Если США хотят войны, будь то тарифная война, торговая или любой другой тип войны, мы готовы бороться до конца. Мы призываем США прекратить доминирование и как можно скорее вернуться на правильный путь диалога и сотрудничества" — сказал Цзянь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на ссору Трампа с Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что Дания ответила Трампу по Гренландии, заявив, что это было самое важное в речи.