Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
За настойчивым требованием к Украине немедленно провести выборы скрывается один неочевидный, но очень важный вопрос, считает политолог Петр Олещук. По его словам, и Россия, и США до сих пор отвергают право украинской нации на самостоятельное существование.
США и Украина
При этом украинцы считают наряды средством контроля и смены власти. Эксперт подчеркивает, что Украина ушла от Москвы не потому, что "случайно кого-то избрали", а потому, что это был единственный вариант ответа на попытки агрессивного поглощения и ассимиляции.
Кроме того, Олещук обратил внимание на то, что украинцы в массе против выборов во время войны, потому что им нужны нормальные выборы, а не для галочки, чтобы утешить его врагов.
То есть, по его словам, в США выборы – это демократическая процедура формирования власти, а вот в Украине – средство легализации чьих-то внешних договорняков.
Вместе с тем он добавил, что ни американцы, ни россияне "не исправят" украинцев. Именно поэтому, по его мнению, они должны признать факт существования Украины и украинцев как базис для дальнейших разговоров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Штатах считают, что Украине придется пойти на все требования Трампа.
Новости