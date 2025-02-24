За настойчивым требованием к Украине немедленно провести выборы скрывается один неочевидный, но очень важный вопрос, считает политолог Петр Олещук. По его словам, и Россия, и США до сих пор отвергают право украинской нации на самостоятельное существование.

США и Украина

"Почему? Потому что считают, что какими-то выборами можно у нас все радикально изменить. Это сейчас какие-то "неправильные" правители, а завтра будут правильные, и возглавляемые ими украинцы сами как овцы пойдут в московский "евразийский рай". Почему? Потому что "Украины нет", ее "придумал Ленин", – говорит политолог.

При этом украинцы считают наряды средством контроля и смены власти. Эксперт подчеркивает, что Украина ушла от Москвы не потому, что "случайно кого-то избрали", а потому, что это был единственный вариант ответа на попытки агрессивного поглощения и ассимиляции.

Кроме того, Олещук обратил внимание на то, что украинцы в массе против выборов во время войны, потому что им нужны нормальные выборы, а не для галочки, чтобы утешить его врагов.

"Навязывая выборы как "элемент урегулирования", американцы просто нивелируют украинский суверенитет и косвенно становятся на позицию отвержения национальной идентичности украинцев, которая якобы может "шататься" в зависимости от фамилии президента", — говорит Олещук.

То есть, по его словам, в США выборы – это демократическая процедура формирования власти, а вот в Украине – средство легализации чьих-то внешних договорняков.

"Короче говоря – некий сплошной нацизм и неоколониализм. И представление об украинцах как о дикарях, проголосующих за любого кандидата от "белого господина", — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем он добавил, что ни американцы, ни россияне "не исправят" украинцев. Именно поэтому, по его мнению, они должны признать факт существования Украины и украинцев как базис для дальнейших разговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Штатах считают, что Украине придется пойти на все требования Трампа.



