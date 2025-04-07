США ответили на критику от Зеленского из-за удара по Кривому Рогу

Как передает портал "Комментарии", посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк выразила украинцам соболезнования из-за удара по Кривому Рогу, на этот раз вспомнив о России.

США. Фото: из открытых источников

После слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что его разочаровала реакция американского посольства на эту атаку, Бринк опубликовала в микроблоге X новое сообщение. В нем указывается, что именно Россия ударила баллистической ракетой по городу.

"Мы выражаем солидарность с народом Украины в этот день национального траура после ракетной атаки России по Кривому Рогу, которая унесла жизни 20 человек, среди них 9 детей. Наши искренние соболезнования семьям и близким всех погибших и раненых", – говорится в сообщении посла.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что его "неприятно удивляет" реакция посольства США, которое не решилось употребить слово "российская" во время комментария относительно удара по мирным кварталам Кривого Рога. Как передает портал "Комментарии", свою позицию украинский лидер озвучил в Telegram.

Президент считает, что очень важно, чтобы этот российский удар по людям, по городу и каждый такой удар не оставались без реакции мира. Кривой Рог и всю Украину вчера и сегодня уже многие поддержали. Поэтому, отметил Зеленский, он благодарен за принципиальную позицию министрам иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии.

"Спасибо за позицию и поддержку Высокой представительнице Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Мы ценим, что принципиально высказались посольства Японии, Великобритании, Швейцарии и Германии. К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ – и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей", – отметил Владимир Зеленский.



