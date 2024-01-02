США отзывают свой авианосец от берегов Израиля: какая причная

Военно-морское руководство сил США отзывает один из самых крупных авианосцев Gerald R. Ford с морской территории Израиля. Авианосец вернется в порт приписки из восточных вод Средиземного моря, где он находился в последнее время.

Авианосец Gerald R. Ford (фото из открытых источников)

Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на заявление представителей американских Военно-морских сил США. Что стало причиной принятия решения об отзыве американского авианосца, не сообщается.

"Сразу после жестокой атаки ХАМАС на Израиль ударной группе USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group было приказано отправиться в восточное Средиземноморье, чтобы содействовать нашему региональному сдерживанию и обороне", – напоминают в ВМС.

Gerald R. Ford – это один из новых и крупнейших американских авианосцев. На его борту находятся восемь эскадрилий самолетов и более 4000 американских военнослужащих – членов экипажа, пилотов и представителей технического авиационного персонала.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер Израиля ответил, сколько еще будет продолжаться война в Секторе Газа . Война на территории сектора Газа будет продолжаться еще много времени. Армия Израиля готова сражаться до тех пор, пока не будут достигнуты все ее цели.

Как продолжил Нетаньяху, Израиль продолжает войну на всех фронтах. Глава правительства еще обещает противостоять Ирану повсюду и всеми способами. Еще, продолжая свое выступление, Биньямин Нетаньяху сделал свое предупреждение, что Иран пострадает, когда Хезболла приступит к эскалации войны с армией Израиля.

7 октября боевики из группировки ХАМАС вторглись на территорию государства Израиль. Они совершили убийства и похищения не только военнослужащих, но и мирного населения. После теракта в Тель-Авиве приступили к операции "Железные мечи".

