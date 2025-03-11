Украина должна уступить своими территориями в рамках мирного соглашения о завершении войны с РФ, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Рубио озвучил уступки для Украины. Фото из открытых источников

Об этом он заявил в самолете по дороге в Саудовскую Аравию, где состоится встреча украинской и американской делегаций.

"Самое главное, с чем мы должны уйти с завтрашних переговоров с украинской делегацией, – это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги. Россиянам также придется пойти на трудные шаги, чтобы покончить с этим конфликтом или по крайней мере приостановить его каким-то образом в той или иной форме", — заявил Марко Рубио.

По его мнению, обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации не существует.

"Россияне не могут завоевать всю Украину. И очевидно, что Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить россиян вернуться туда, где они находились в 2014 году", — сказал он.

Как известно, украинская армия продолжает терять позиции в Курской области РФ, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. Офицер ВСУ выразил надежду, что украинской армии все же удастся стабилизировать ситуацию в Курщине. "Знаю, что никто из командиров не понесет ответственность. Но, возможно, хоть после того, что сейчас происходит на Курщине, военное руководство наконец-то поймет, что нет смысла сточивать бригады и надеяться, что солдат будет мечтать умереть за очередную головокружительную идею командира", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Венса — Нейт — провел 2,5 года на передовой на войне в Украине. Как сообщает издание Le Figaro, брат Венса воевал как доброволец и участвовал в самых ожесточенных боях в Купянске, Бахмуте, Авдеевке и Покровске. Нейт критикует позицию своего двоюродного брата Джей Ди, ставшего близким соратником Дональда Трампа. Сообщается, что бывший морской пехотинец Нейт прибыл в Украину в марте 2022 года.