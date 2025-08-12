Американские бомбардировщики приблизились к границе России

Три сверхзвуковых американских бомбардировщика B-1B Lancer прибыли в Норвегию для проведения совместных учений с европейскими союзниками. Это первое их размещение в стране с 2021 года и одно из наиболее символических военных решений Вашингтона в преддверии личных переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным, запланированных на 15 августа на Аляске.

Бомбардировщик B-1B Lancer. Фото: US Air Force

По данным ВВС США, бомбардировщики преодолели 4800 миль и теперь дислоцируются на авиабазе в Норвегии. Их пребывание в регионе позволит экипажам отрабатывать ударные миссии в тесном взаимодействии с партнерами по НАТО, повышать маневренность и готовиться к операциям в условиях, максимально приближенных к боевым.

Развертывание бомбардировщиков состоялось всего за месяц до масштабных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2025". В ходе предыдущих подобных маневров "Запад-2021" Россия привлекала Северный флот, корабли и авиацию для отработки обороны арктических баз в Баренцевом море, а также проводила обучение вблизи границ с Норвегией и Финляндией.

Во время предварительного размещения B-1B в 2021 году Россия отреагировала, направив ракетный крейсер Маршал Устинов в район Варяжского фьорда, у морской границы с Норвегией.

Переброска стратегических бомбардировщиков к границе с Россией произошла на фоне подготовки США к первой личной встрече Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным во время второго срока американского президента. Главной темой переговоров станет война в Украине.

