Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных в Украину. При этом он подчеркнул, что с "нетерпением ждет снятия паузы и работы с Украиной в направлении мира после письма Трампу".

США и Украина

Как отметил политолог Петр Олещук, оружие от США посто сейчас – это о средствах ПВО, то есть о ракетах для "Patriot", являющихся единственным средством защиты украинских городов от российской и северокорейской баллистики.

Относительно данных разведки, подчеркивает эксперт, США предоставляла данные о вылете стратегических бомбардировщиков агрессора, расположении баллистических установок, а также данные о маршрутах беспилотников. Кроме того, США перестают передавать информацию, которая использовалась силами обороны для ударов по территории России.

Это, конечно, говорит Олещук, тоже очень важно, ведь санкции, которые налагались на российские НПЗ ССО, СБУ и другие украинские спецслужбы совместными усилиями, уже были весомым фактором сдерживания. Разумеется, россиянам это очень не нравилось, но американцы вовремя пришли им на помощь, добавил политолог.

Итак, говорит эксперт, Украину лишают средств ПВО, защищающих города, лишают данных, влияющих на эффективность ПВО. К моменту, когда Украина согласится принять условия переговоров с Россией. В терминологии Трампа это означает "двигаться к миру".

"Фактически, улыбающийся директор ЦРУ говорит украинцам: либо давайте быстро все подписывайте, либо будете еще больше трупов откапывать из-под завалов ваших домов. Становясь соучастником террористического государства "Россия", — отметил Олещук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какую подлость в отношении Украины приняли в США.



