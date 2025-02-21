США перегнули с заявлениями: почему Рубио пришлось срочно обзванивать европейский столицы

После участия российской делегации в переговорах в Саудовской Аравии госсекретарь США Марко Рубио сигнализировал о перезагрузке отношений с Кремлем. Однако через несколько часов он уже пытался заверить европейских союзников, что переговоры не означают резкой смены внешнеполитического курса Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила газета "The New York Times", со ссылкой на краткое изложение телефонного разговора Рубио с европейскими чиновниками.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Отмечается, что переговоры на этой неделе в Эр-Рияде планировались, как первый шаг в процессе урегулирования войны РФ против Украины и проверка того, серьезно ли Кремль настроен на заключение соглашения, сказал Рубио во время разговора с несколькими европейскими дипломатами.

Европейские чиновники не были уверены, что делать со взвешенной оценкой госсекретаря, прозвучавшей в то время, когда лидеры на континенте пытались понять очевидное возобновление отношений между Вашингтоном и Москвой.

Рубио сказал европейцам, что администрация Трампа не планирует навязывать Украине и Европе условия какого-либо двустороннего соглашения с Россией, согласно краткому изложению разговора, подготовленного европейскими чиновниками.

Также госсекретарь заявил, что США не отменят санкции против России при отсутствии заметных изменений в поведении Москвы, хотя он оставил открытыми двери для ограниченного смягчения некоторых санкций, если россияне начнут принимать меры, к которым стремится администрация.

По словам Рубио, администрация президента США Дональда Трампа получила данные о том, что Россия могла попытаться использовать переговоры, чтобы посеять разногласия на Западе или облегчить свою изоляцию на международной арене, согласно итогу разговора, с которым ознакомились журналисты.

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