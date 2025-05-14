США перенесли свой визит в Стамбул на переговоры России и Украины: когда все произойдет

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил журналистам во время своего пребывания в Дохе, столице Катара, 14 мая, что он вместе с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио посетит встречу между Россией и Украиной в Стамбуле не в четверг, 15 мая, как это предлагал президент России Владимир Путин.

Стив Виткофф (фото из открытых источников)

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что издание Washington Post со ссылкой на собственные источники информировало, что Российскую Федерацию на переговорах будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и советник президента РФ Юрий Ушаков.

14 мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о готовности обратиться к Владимиру Путину с просьбой прибыть в Стамбул для непосредственного участия в мирных переговорах по войне в Украине.

Затем стало известно, что Президент Бразилии снова прилетел к Путину с особой миссией. Бразильский спецборт приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. посольство Бразилии в России — подтвердило прилет президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Москву.

Пока российский президент не ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече в Стамбуле. В то же время сама идея провести переговоры между Россией и Украиной в этом турецком городе, где уже проходили переговоры в 2022 году, была выдвинута именно Россией.

До этого президент США Дональд Трамп, который находится на Ближнем Востоке, выразил готовность лично прибыть в Стамбул, если там встретятся лидеры России и Украины. Сейчас известно, что в Стамбул планируют прибыть госсекретарь США Марко Рубио, а также спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог.