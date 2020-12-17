США пересмотрят одобрение Pfizer из-за побочных эффектов вакцины

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Татьяна Лозовенко
Регулирующие органы США пересмотрят информацию по использованию вакцины Covid-19 компании Pfizer и BioNTech SE, после того как у некоторых пациентов наблюдались редкие аллергические реакции. Об этом пишет Bloomberg.
Вакцина против коронавируса
Изменения отражают принципы Центра по контролю и профилактике заболеваний по отслеживанию состояния вакцинированных и управлению потенциальными реакциями, сказал в четверг на встрече советников FDA Доран Финк, заместитель директора подразделения FDA по применению вакцин и сопутствующих продуктов.
Заседание консультативной группы, призванное рассмотреть вопрос о том, рекомендовать ли вакцину против коронавируса Moderna Inc. для разрешения на экстренное использование, началось с рассмотрения аллергических реакций. Два человека на Аляске, получившие вакцину Pfizer-BioNTech, пострадали от реакций, которые также наблюдались у реципиентов вакцины в Великобритании.
Напомним, сегодня, 17 декабря, портал Medical News взял интервью у доцента Университета Макгилла Джасвиндера Сингха, который рассказал, почему некоторые животные могут заразиться коронавирусом. Доктор Джасвиндер Сингх в настоящее время работает адъюнкт-профессором кафедры растениеводства Университета Макгилла, Канада. После получения докторской степени из CSIRO, Канберра, Австралия, он получил еще одну докторскую в Калифорнийском университете в Беркли. Его исследования сосредоточены на геномике и биотехнологических подходах.
Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые из университета в Тель-Авиве, Израиль, провели исследование и выяснили, что светодиодные лампы, излучающие ультрафиолетовые лучи, убивают коронавирус. Их можно использовать в борьбе с пандемией COVID-19. Профессор Тель-Авивского университета Хадас Мамане подчеркнул, что светодиодные лампы предлагают простые, быстрые и дешевые методы дезинфекции для противостояния пандемии коронавируса.
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