logo

BTC/USD

89027.85

ETH/USD

2190.13

LTC/USD

102.49

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США перестали быть союзником Украины: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

США перестали быть союзником Украины: детали

Директор ЦРУ подтвердил информацию, после которой становится ясно, что США уже не могут считаться союзником Украины

сегодня, 15:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Соединенные Штаты прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной. Сначала эта информация появилась в СМИ, а затем ее подтвердили в Центральном разведывательном управлении США. В то же время директор ЦРУ подчеркнул, что это лишь временная мера. В частности, эту информацию среди других западных изданий обнародовал корреспондент Белого дома телеканала Fox News Эдвард Лоуренс.

США перестали быть союзником Украины: детали

США и Украина

Кроме того, издание Financial Times также сообщило, что Вашингтон действительно перестал передавать разведданные Киеву. Два американских чиновника подтвердили, что разведывательные каналы между США и Украиной пока не работают. В то же время, информация о России и ситуации в Украине продолжает поступать к союзникам, в частности Великобритании.

Такие изменения могут существенно усложнить способность украинских военных наносить удары по российским войскам, отмечают источники, осведомленные о ситуации.

"Сотрудничество с американской разведкой играло ключевую роль в определении и поражении российских военных целей", – пишет Financial Times.

Вместе с тем корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс, цитируя директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, сообщил, что США приостановили не только передачу разведывательных данных, но и поставки оружия Украине. В то же время глава ЦРУ заверил, что это только временная пауза.

"Директор ЦРУ Джон Рэтклифф только что сказал, что США приостановили поставки оружия и разведывательные данные в Украину в результате встречи в Овальном кабинете. Ретклифф говорит, что он с нетерпением ждет снятия паузы и работы с Украиной в направлении мира после письма президенту США", – приводит слова чиновника Лоуренс.

На эту информацию отреагировал политолог Петр Олещук.

Ну вот и все. Директор ЦРУ подтвердил, что США прекратили обмен разведданными из Украины. Это было последнее, что нас связывало. Больше называть союзниками США не стоит", – написал он в Фейсбуке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что британский таблоид Daily Mail сообщал, что Вашингтон якобы запретил Лондону делиться разведданными из Украины. Журналисты ссылались на собственные источники, утверждавшие, что все американские разведывательные службы и военные подразделения получили приказ о прямом запрете передавать данные, обозначенные как "Releasable to Ukraine" ("Доступны для Украины").




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/EdwardLawrence/status/1897260259061981541
Теги:

Новости

Все новости