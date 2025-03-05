США перестали быть союзником Украины: детали

Соединенные Штаты прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной. Сначала эта информация появилась в СМИ, а затем ее подтвердили в Центральном разведывательном управлении США. В то же время директор ЦРУ подчеркнул, что это лишь временная мера. В частности, эту информацию среди других западных изданий обнародовал корреспондент Белого дома телеканала Fox News Эдвард Лоуренс.

США и Украина

Кроме того, издание Financial Times также сообщило, что Вашингтон действительно перестал передавать разведданные Киеву. Два американских чиновника подтвердили, что разведывательные каналы между США и Украиной пока не работают. В то же время, информация о России и ситуации в Украине продолжает поступать к союзникам, в частности Великобритании.

Такие изменения могут существенно усложнить способность украинских военных наносить удары по российским войскам, отмечают источники, осведомленные о ситуации.

"Сотрудничество с американской разведкой играло ключевую роль в определении и поражении российских военных целей", – пишет Financial Times.

Вместе с тем корреспондент Fox News Эдвард Лоуренс, цитируя директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, сообщил, что США приостановили не только передачу разведывательных данных, но и поставки оружия Украине. В то же время глава ЦРУ заверил, что это только временная пауза.

"Директор ЦРУ Джон Рэтклифф только что сказал, что США приостановили поставки оружия и разведывательные данные в Украину в результате встречи в Овальном кабинете. Ретклифф говорит, что он с нетерпением ждет снятия паузы и работы с Украиной в направлении мира после письма президенту США", – приводит слова чиновника Лоуренс.

На эту информацию отреагировал политолог Петр Олещук.

Ну вот и все. Директор ЦРУ подтвердил, что США прекратили обмен разведданными из Украины. Это было последнее, что нас связывало. Больше называть союзниками США не стоит", – написал он в Фейсбуке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что британский таблоид Daily Mail сообщал, что Вашингтон якобы запретил Лондону делиться разведданными из Украины. Журналисты ссылались на собственные источники, утверждавшие, что все американские разведывательные службы и военные подразделения получили приказ о прямом запрете передавать данные, обозначенные как "Releasable to Ukraine" ("Доступны для Украины").



