"США перестали существовать": Безуглая оценила выступление Трампа в Конгрессе

Народная депутат Марьяна Безуглая после выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе заявила, что первая страна мира должна пройти испытание диктатурой. По ее словам, мир больше не будет таким, как раньше.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в Telegram отреагировала на выступление Трампа в Конгрессе США и считает, что он показал сформированный культ личности в Соединенных Штатах.

"Выступление Трампа показало много, но точно доказало одно: в США сформировался культ личности. Они долго, много, упорно и дорого пытались экспортировать демократию и свои ценности, противостоять террористам и диктаторам... А произошло в США", — пишет Безуглая.

По словам народной депутатки, дело касается не только Трампа, а общих политических процессов в США. Безуглая считает, что Соединенные Штаты столкнулись с диктатурой и перестали существовать в той форме, в которой были после Второй мировой войны.

"Дело не только в одном Трампе — это закономерное последствие системных процессов и тенденций. Демократы слабые, республиканцы полностью поглощены волной. Не ждите ни чудес сопротивления, ни революций достоинства. Теперь пришло время первой стране мира пройти испытание диктатурой. И мир больше не будет таким, как раньше. США в форме после Второй мировой войны перестали существовать. Держимся", — резюмирует Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конгрессмен, освиставший президента США во время его выступления, заявил о подготовке к импичменту Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Трамп из-за войны в Украине внезапно обратился к "Покахонтас" и заявил, что она хотела бы продолжения военного конфликта.