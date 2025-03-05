"США перестали существовать": Безуглая оценила выступление Трампа в Конгрессе

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая после выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе заявила, что первая страна мира должна пройти испытание диктатурой. По ее словам, мир больше не будет таким, как раньше.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая в Telegram отреагировала на выступление Трампа в Конгрессе США и считает, что он показал сформированный культ личности в Соединенных Штатах.
По словам народной депутатки, дело касается не только Трампа, а общих политических процессов в США. Безуглая считает, что Соединенные Штаты столкнулись с диктатурой и перестали существовать в той форме, в которой были после Второй мировой войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конгрессмен, освиставший президента США во время его выступления, заявил о подготовке к импичменту Трампа.
Также "Комментарии" писали, что Трамп из-за войны в Украине внезапно обратился к "Покахонтас" и заявил, что она хотела бы продолжения военного конфликта.
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