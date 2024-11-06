США перестали уважать: заставит ли Трамп диктаторов успокоиться

Дональд Трамп, видимо, искренне считает, что сможет решать мировые проблемы одним звонком, потому что думает, что стал президентом единой сверхдержавы, отмечает политолог Петр Олещук. Впрочем, по его словам, правда в том, что Соединенные Штаты уже не сверхдержава. Да, говорит политолог, США — это все еще мощное экономически и военно мировое государство, но лишь одно из нескольких. И это – результат нескольких последних президентств в США, добавил эксперт.

Дональд Трамп

"Слово президента США сейчас важно только для союзников США. Все остальные просто игнорируют многочисленные призывы Госдепа, потому что угрозы от США существенно девальвированы. Девальвированные, потому что если ты слишком долго демонстрируешь страх, это чувствуют все вокруг тебя", — добавил Олещук.

По его мнению, единственный способ вернуть ситуацию в обратном направлении – показать силу, наказать врагов, выиграть какую-то войну, или смириться с ситуацией.

"Как будет действовать Трамп, столкнувшись с реалиями внешней политики, где существует реальный союз рашки, Ирана и КНДР (да, того самого Ирана, который хотел его убить перед выборами), сказать сложно", — говорит политолог.

По его словам, фактом является то, что "американская сила", к которой можно было апеллировать просто словесно, даже не задействуя на практике, развеялась как туман.

"На США не обращают внимания, США не уважают, президента США не будут слушать диктаторские режимы. Если, конечно, он их к этому не заставит, показав миру "старую добрую демократию" в виде авианосцев и ракет", — подчеркнул политолог.

Или же, добавил Олещук, просто можно делать вид, что ничего не происходит, закрыться в раковине изоляционизма и ждать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по предварительным данным Трамп одерживает победу на выборах в США. Его уже даже начали приветствовать по этому поводу.



