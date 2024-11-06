США перестали уважать: заставит ли Трамп диктаторов успокоиться

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Ткачик Олеся
Дональд Трамп, видимо, искренне считает, что сможет решать мировые проблемы одним звонком, потому что думает, что стал президентом единой сверхдержавы, отмечает политолог Петр Олещук. Впрочем, по его словам, правда в том, что Соединенные Штаты уже не сверхдержава. Да, говорит политолог, США — это все еще мощное экономически и военно мировое государство, но лишь одно из нескольких. И это – результат нескольких последних президентств в США, добавил эксперт.
Дональд Трамп
По его мнению, единственный способ вернуть ситуацию в обратном направлении – показать силу, наказать врагов, выиграть какую-то войну, или смириться с ситуацией.
По его словам, фактом является то, что "американская сила", к которой можно было апеллировать просто словесно, даже не задействуя на практике, развеялась как туман.
Или же, добавил Олещук, просто можно делать вид, что ничего не происходит, закрыться в раковине изоляционизма и ждать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по предварительным данным Трамп одерживает победу на выборах в США. Его уже даже начали приветствовать по этому поводу.
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