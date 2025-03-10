США «почти» возобновили обмен разведданными с Украиной: Трамп сделал интригующее заявление

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон "почти" возобновил обмен разведывательной информацией с Украиной. Он также заявил, что ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома во время подхода к СМИ на борту Air Force One 9 марта заявил, что США близки к снятию "паузы" в обмене разведданными с Украиной.

"Мы уже почти это сделали", – сказал Трамп, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность разблокирования передачи разведданных Украине.

В публикации говорится, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США прекратили обмен разведданными с Украиной, как элемент давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью заставить его сотрудничать с Трампом в проведении мирных переговоров с Россией.

Трамп также ожидает положительных результатов от переговоров между делегациями США и Украины, которые запланированы в Саудовской Аравии на 11 марта, в частности, для того, чтобы определить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны.

"Я считаю, что на этой неделе мы достигнем значительного прогресса", – заявил он.

Также будет обсуждаться соглашение о добыче полезных ископаемых, которое позволит США получить доступ к редкоземельным ресурсам Украины.

"Они подпишут соглашение о добыче полезных ископаемых, однако я хочу, чтобы они хотели мира... Они не продемонстрировали это в той степени, в которой должны", – сказал Дональд Трамп.

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