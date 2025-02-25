США подготовили ключевой вопрос Москве и Киеву: без ответа на него война не закончится

Темой будущих переговоров между Россией и США должен стать вопрос на что Москва готова пойти для завершения войны в Украине. В то же время, аналогичный вопрос необходимо задать и официальному Киеву. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в интервью порталу Breitbart News сделал государственный секретарь США Марко Рубио.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Глава Госдепа отметил, что на заседании Генассамблеи США проголосовали против резолюции ООН, которая осуждала Россию за войну в Украине, поскольку она была "антагонистической" и противоречила усилиям, направленным на то, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров и остановить войну.

"Что касается более широкой резолюции, мы считаем, что ООН должна вернуться. Если она хочет быть полезной в XXI веке, ООН должна вернуться к своей уставной миссии, которая заключается в предотвращении и прекращении войн и конфликтов", — сказал Рубио.

В этом контексте он подчеркнул, что президент Дональд Трамп "четко давно понять, что хочет закончить войну", ведь "погибло слишком много людей, и он хочет положить этому конец".

При этом глава американской дипломатии назвал неблагоприятным "что-то антагонистическое в ООН к любой стороне".

"Мы пытались посадить этих ребят за стол переговоров. К сожалению, Украина не согласилась, и они хотели оставаться дальше на своей позиции. Тогда мы обратились в Совет Безопасности с нашим компромиссом, который, по моему мнению, является очень справедливой формулировкой и преимущественно говорит о том, что "война – это ужасная вещь". Я считаю хорошим, что нам удалось сделать в Совете Безопасности, и россияне не наложили вето, — сказал Рубио.

Госсекретарь США еще раз назвал Трампа "президентом мира" и не исключил, что война в Украине может закончиться через несколько недель.

Для этого, по мнению Рубио, "мы должны посадить за стол переговоров обе стороны, начиная с россиян".

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