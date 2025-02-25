США подготовили ключевой вопрос Москве и Киеву: без ответа на него война не закончится

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Кравцев Сергей
Темой будущих переговоров между Россией и США должен стать вопрос на что Москва готова пойти для завершения войны в Украине. В то же время, аналогичный вопрос необходимо задать и официальному Киеву. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в интервью порталу Breitbart News сделал государственный секретарь США Марко Рубио.
Марко Рубио. Фото: из открытых источников
Глава Госдепа отметил, что на заседании Генассамблеи США проголосовали против резолюции ООН, которая осуждала Россию за войну в Украине, поскольку она была "антагонистической" и противоречила усилиям, направленным на то, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров и остановить войну.
В этом контексте он подчеркнул, что президент Дональд Трамп "четко давно понять, что хочет закончить войну", ведь "погибло слишком много людей, и он хочет положить этому конец".
При этом глава американской дипломатии назвал неблагоприятным "что-то антагонистическое в ООН к любой стороне".
Госсекретарь США еще раз назвал Трампа "президентом мира" и не исключил, что война в Украине может закончиться через несколько недель.
Для этого, по мнению Рубио, "мы должны посадить за стол переговоров обе стороны, начиная с россиян".
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