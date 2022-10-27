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США подготовили план контроля над оружием в Украине: что известно

План подготовили, чтобы не допустить захвата Россией западного оружия

27 октября 2022, 23:12
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Автор:

Лиля Воробьева

В Вашингтоне подготовили план, чтобы не допустить захвата Россией западного оружия во время войны в Украине. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Государственный департамент США.

США подготовили план контроля над оружием в Украине: что известно

Военная помощь США (фото из открытых источников)

В сообщении Госдепа говорится, что западные партнеры ускорили поставки оружия для Украины. Следовательно, наша страна обязалась вести учет и пытаться сохранить его.

"Как и в любом конфликте мы сохраняем бдительность по поводу возможности того, что уголовные и негосударственные субъекты могут попытаться незаконно получить оружие в Украине, включая российских военных, во время или после конфликта", — говорится в сообщении Госдепа.

В США представили план по противодействию захвату западного оружия, являющегося всеобъемлющей программой по охране, учету вооружений, боеприпасов в нашей стране и сопредельных странах при их передаче, хранении и развертывании. Улучшение регионального управления сохранностью. Наращивание потенциала сил безопасности, в частности правоохранительных органов, органов пограничного контроля для сдерживания, выявления и прекращения незаконного оборота оружия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США отправляет в Европу тактическое ядерное оружие . Соединенные Штаты планировали отправить современные ядерные бомбы B61-12 в начале весны 2023 года, но после постоянных угроз Путина Пентагон решил ускорить процесс. Новую дату доставки изменили на декабрь 2022 года. В целом, современные ядерные бомбы B61-12 должны заменить устаревшее вооружение в Европе. Кроме того, ускоренная процедура США и союзников намеревается показать, что Запад готов сделать следующие шаги для того, чтобы удержать Путина от применения ядерного оружия в Украине.



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Источник: https://www.state.gov/404
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