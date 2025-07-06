Гражданский самолет нарушил запретную зону над резиденцией Дональда Трампа в Нью-Джерси. Истребитель F-16 выполнил перехват самолета и заставил его покинуть закрытое воздушное пространство гольф-клуба президента США.

Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что 5 июля американские военные подняли истребитель F-16 для перехвата гражданского самолета, вошедшего во временно запрещенную зону воздушного пространства над гольф-клубом Дональда Трампа в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси. Инцидент произошел в 14:39 по местному времени (20:39 по Киеву).

Для привлечения внимания пилота истребитель выполнил стандартный маневр "лобового столкновения", заключающийся в полете перед носом гражданского самолета. После этого пилот-нарушитель сменил курс, и самолет был безопасно выведен из охраняемой зоны.

Белый дом пока не комментировал ситуацию.

В NORAD подчеркивают, что подобные инциденты не редкость, особенно во время пребывания президента в Бедминстере. Этот инцидент стал пятым случаем нарушения воздушного пространства в этом районе. Военные призывают пилотов авиации общего назначения тщательно проверять ограничения воздушного движения перед каждым полетом, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что удар по Киеву был нанесен не случайно. В США объяснили цель Путина после телефонного разговора с Трампом.

Также "Комментарии" писали, что Иран грозится обнародовать украденные секретные файлы о Трампе. Это произошло после атак США по Ирану, а также призывов иранских лидеров к убийству Трампа.