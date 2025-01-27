США получит "Железный купол": в Пентагоне анонсировали важные решения Трампа

Президент США Дональд Трамп планирует подписать ряд новых указов, касающихся оборонной политики страны. Один из этих указов будет касаться внедрения системы "Железный купол" в США. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет.

Президент США Дональд Торамп. Фото: CNN

Он отметил, что эти указы будут быстро подписаны, и включают такие темы, как отмена политики разнообразия, равноправия и инклюзивности (DEI) в Пентагоне, восстановление военных, освобожденных из-за отказа от COVID-вакцинации, а также внедрение системы "Железный купол".

По словам Хегсета, администрация Трампа активно поддерживает эти инициативы, в частности предоставляя возможность возобновления статуса бывших военнослужащих, уволенных из-за отказа от вакцинации. Они получат возврат своих званий и надлежащее денежное довольствие со всеми льготами.

Также Трамп намерен подписать указ, запрещающий трансгендерам служить в армии США.

"Железный купол" – это израильская высокотехнологичная система противовоздушной обороны, разработанная для эффективного перехвата и уничтожения различных видов угроз, таких как тактические ракеты, снаряды из реактивных систем залпового огня, а также другие воздушные объекты. Ее главная задача – обеспечить безопасность гражданских объектов и важных стратегических инфраструктур, нейтрализуя угрозы до того, как они достигнут цели.

Одной из ключевых характеристик "Железного купола" является его способность перехватывать не только ракеты и снаряды, но и самолеты на высотах до 10 км, что позволяет обеспечить всестороннюю защиту от угроз. Эта система также носит мобильный характер, что дает возможность быстро развертывать ее в разных точках, придавая Израилю значительную гибкость в обеспечении обороны.

Как уже писали "Комментарии", в Министерстве обороны США воздержались от озвучивания официальной позиции по поводу возможных намерений президента Дональда Трампа создать буферную зону в Украине. Соединенные Штаты нацелены на продолжение поддержки Украины по ее защите от российской агрессии.