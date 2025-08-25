logo

США попытались через строгий запрет для Украины усадить Путина за стол переговоров: о чем речь
США попытались через строгий запрет для Украины усадить Путина за стол переговоров: о чем речь

The Telegraph пишет, что США переоценили влияние своих дальнобойных ракет на Украину

25 августа 2025, 07:35
Автор:
Администрация президента США Дональда Трампа с целью склонить Владимира Путина к серьёзным мирным переговорам решил надавать не на Москву, а на Киев. Так Белый дом выдал запрет Украине на удары дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по российской территории. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

США попытались через строгий запрет для Украины усадить Путина за стол переговоров: о чем речь

Удар ракетами ATACMS. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что не следует переоценивать влияние этих ракет на ход войны, и этот запрет становится все менее существенным для Украины по мере того, как Киев укрепляет собственную оборонную промышленность.

После снятия ограничения на удары в прошлом году ракеты ATACMS "нанесли серьёзный урон" ряду" оружейных заводов и складов боеприпасов на территории России, отмечал адмирал Роб Бауэр, высший военный офицер НАТО.

"Но всегда оставался вопрос масштаба. Поставок этого дальнобойного оружия никогда не хватало для ведения Киевом длительной воздушной кампании. Начиная с октября 2023 года, Пентагон поставил Украине в общей сложности около 500 ракет ATACMS, но, как сообщили The New York Times официальные лица США, в арсенале Киева осталось лишь около 50 таких ракет", — говорится в публикации.

При этом, как обращают внимание авторы публикации, запрет на применение ATACMS не лишило украинскую армию возможности поражать цели в глубине России. Вместо этого Украина просто использовала свое арсенал беспилотников, и в результате серии недавних ударов были сожжены миллионы фунтов топлива и резко выросли цены на российский бензин.

"Учитывая, что Украина фактически усилила свои удары в глубине России, это, похоже, не стало для них большой проблемой. Это стало особенностью администрации Трампа с момента их прихода к власти: они переоценили своё влияние на Украину", — заявил Андерс Пак Нильсен, офицер и военный аналитик Датской академии обороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — вопрос территорий: Зеленский назвал "красные линии", которые он не перешагнет.




Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/08/24/why-trumps-atacms-block-is-no-longer-such-a-blow-to-ukraine/
