По данным аналитиков оборонной отрасли и данных из открытых источников, США, вероятно, впервые с 2008 года разместили ядерное оружие в Великобритании, что является сигналом диктатору России Владимиру Путину о том, что они остаются верными европейской безопасности, передает Bloomberg.

США послали сигнал Путину: что разместили в Европе

Основные ядерные транспортные силы ВВС США перевезли самолет C-17 из состава ядерного оружия США на авиабазу в британском городе Лейкенхит с включенным транспондером, что сделало его идентификацию и местонахождение видимыми для общественности.

Ганс Кристенсен, директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых, заявил, что "есть веские признаки" того, что США вернули ядерное оружие Великобритании, которое, вероятно, включало новые термоядерные бомбы B61-12.

16 июля, по данным оборонных аналитиков и данных из открытых источников, американский военный самолет совершил перелет с включенным транспондером (что сделало его идентификационный номер и местонахождение видимыми для общественности) из состава ядерного оружия США на авиабазе Киртленд в Альбукерке, штат Нью-Мексико, в авиабазу в городе Байт.

По словам Уильяма Альберка, старшего научного сотрудника Тихоокеанского форума, работающего в Европе, полет C-17 осуществлялся с участием Первоочередных сил ядерной авиации ВВС США, перевозящих ядерное оружие, и не пролетал над территорией ни одной другой страны.

Правительства США и Великобритании в давние времена не комментируют статус или местонахождение своего ядерного оружия.

Бюджетные документы Министерства обороны США показывают, что в Лейкенхите уже несколько лет ведутся работы на миллионы долларов по созданию "гарантийных" объектов — термин, используемый Пентагоном для описания безопасности ядерного оружия.

Оружием, которое самолет, скорее всего, доставил, были новые термоядерные бомбы B61-12, впервые со времен холодной войны увеличили количество тактического ядерного оружия США в Европе.

"Есть веские признаки" того, что США вернули ядерное оружие в Великобританию, заявил Ганс Кристенсен, директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых.

Альберк заявил, что решение оставить транспондеры полетов включенными свидетельствует о том, что США хотят показать России, что они не сокращают свой ядерный потенциал в Европе. Представители НАТО отказались от немедленных комментариев.

"Это первый вклад в подтверждение того, что впереди еще многое будет сделано для изменения позиции НАТО в сфере сдерживания в сторону усиления", — сказал Альберк. "Возвращение американского ядерного оружия в Великобританию – это нелегкий подвиг".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дмитрий Медведев пригрозил Трампу войной.