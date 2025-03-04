США поставили на паузу поставки военной помощи: в ВР оценили готовность к худшему сценарию

Украина готовится к возможному приостановлению военной помощи от США, хотя официальные подтверждения этого еще не поступали. В комментарии для LIGA.net народный депутат от "Слуги народа", глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев отметил, что пока нет конкретных сведений об объемах или типах помощи, которая может быть остановлена.

Военная помощь Украине. Фото: 24 Канал

Он также подчеркнул, что у Украины есть потенциал значительно увеличить производство вооружений, в том числе втрое, при условии соответствующего финансирования от европейских партнеров.

Нардеп отметил, что Европа также активизируется и готова увеличить производство оружия и продолжать оказывать поддержку Украине.

Во время пресс-конференции 4 марта премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что у него нет подтвержденной информации о какой-либо остановке поставок военной помощи от США. По его словам, последние поставки были осуществлены 3 марта.

После спора в Овальном кабинете Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы не готов к миру и намерен "воевать и воевать". Трамп назвал "худшим заявлением" высказывание Зеленского о том, что до окончания войны еще "очень далеко". Американский лидер также сказал, что США "не будут долго терпеть подобную ситуацию".

4 марта американские СМИ сообщили, что Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине после конфликта с Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщили, что Трамп принял решение остановить военную помощь Украине. В США республиканцы положительно отреагировали на такой шаг Трампа, в то время как демократы раскритиковали американского президента.