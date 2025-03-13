США поставили на паузу соглашение о ископаемых: какая причина

Украина предлагала подписать соглашение о полезных ископаемых на встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии, но США решили взять паузу и не согласовывать договор.

Соглашение об ископаемых отложили. Фото из открытых источников

По данным источника РБК-Украина, американская сторона взяла паузу для размышлений и предложила подписать сразу более широкое и детализированное соглашение о полезных ископаемых.

По информации издания, Украина готова в любой момент подписать уже подготовленный рамочный документ и сразу после этого приступить к разработке более детализированного соглашения.

Как известно, Украина и США ведут работу над соглашением о полезных ископаемых, в рамках которого США должны получить доступ и возможность добычи редкоземельных материалов на территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в пригородах Суджи Курской области РФ и районах вокруг города ведутся активные боевые действия, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военная помощь от США снова поступает в Украину. Также полностью восстановлен обмен разведывательными данными между Киевом и Вашингтоном. Как пишет издание CNN, соответствующую информацию подтвердило неназванное американское чиновник. По словам собеседника издания, находящиеся в Украине американские подрядчики, чтобы помочь с техническим обслуживанием, обучением и поддержкой более сложных систем вооружений, также возобновили свою работу.