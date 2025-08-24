США поздравили Украину с Днем Независимости: заявление госсекретаря Марко Рубио

Соединенные Штаты Америки поздравили Украину с 34-й годовщиной Независимости и заверили в непреклонной поддержке ее суверенитета. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Марк Рубио в обращении, обнародованном на сайте Госдепартамента.

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото из открытых источников

В приветственном послании Рубио подчеркнул, что США остаются надежным партнером Украины в условиях войны и стремятся к миру, который будет гарантировать безопасность и стабильность в регионе.

"Соединенные Штаты отданы будущему Украины как независимому государству", — говорится в заявлении Рубио.

Госсекретарь США также отметил, что Вашингтон верит в переговорное урегулирование, которое подтвердит украинский суверенитет и обеспечит долгосрочную безопасность, что приведет к "длительному миру".

Рубио обратился непосредственно к украинцам, отметив важность двусторонних отношений.

"В этот День Независимости, когда вы чтите историю своей нации, Соединенные Штаты с нетерпением ожидают продолжения развития нашего экономического и безопасного партнерства ради мирного и процветающего будущего обеих наших стран", — добавил Рубио.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США заблокировали использование ключевого оружия для ударов по РФ. Однако стало известно, что Соединенные Штаты одобрили продажу Украине другого мощного оружия, которое будет приобретено за деньги европейских партнеров у американской стороны.

Также "Комментарии" писали, что госсекретарь США Марк Рубио поздравил россиян с Днем России. В своем заявлении он подчеркнул, что Соединенные Штаты привержены поддержке российского народа, с которым американцы хотят строить будущее.