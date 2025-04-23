Текущая администрация США хочет успеть отдать украинские территории России до того, как закончится помощь, утвержденная предыдущей администрацией США, считает общественный деятель Сергей Кошман.

США и Украина

"Далее никакой помощи не будет. Возникают простые вопросы: зачем нам посредничество США, чтобы капитулировать? Какие будут рычаги влияния США на РФ после подписания очередных бумажек, кроме нарциссических речей Трампа? Если не будет никаких гарантий от США, кроме гарантий, что мы не вступим в НАТО — разве они здесь вообще нужны?" – отметил эксперт.

По его словам, чтобы не подписала Украина, за пару месяцев это не будет иметь никакого влияния и смысла. Особенно, добавляет он, учитывая отсутствие будущей военной поддержки от США и утрату доверия к Трампу в мире как надежного партнера.

"В текущей конфигурации ситуация тупиковая. Этими договоренностями ничего не решается", – говорит эксперт.

По его словам, РФ не достигла стратегической цели, а Украина получит унижение. Единственное, что решается — у Трампа появляется дополнительный медийный материал для временного продолжения внутриполитической американской демагогии.

"Выбор таков: либо Путин будет вас убивать, либо мы вместе с Путиным будем вас грабить", – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин, пожалуй, хорошо знаком с русскими народными пословицами — и, подумав, что "от добра добра не ищут", решил пойти навстречу Вашингтону, пока американцы не соскочили со своими услугами. Путин понимает, что если американцы реально устанут и покинут этот кейс, то Москва останется наедине против Украины и Европы за ее спиной.



