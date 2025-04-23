Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Текущая администрация США хочет успеть отдать украинские территории России до того, как закончится помощь, утвержденная предыдущей администрацией США, считает общественный деятель Сергей Кошман.
США и Украина
По его словам, чтобы не подписала Украина, за пару месяцев это не будет иметь никакого влияния и смысла. Особенно, добавляет он, учитывая отсутствие будущей военной поддержки от США и утрату доверия к Трампу в мире как надежного партнера.
По его словам, РФ не достигла стратегической цели, а Украина получит унижение. Единственное, что решается — у Трампа появляется дополнительный медийный материал для временного продолжения внутриполитической американской демагогии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин, пожалуй, хорошо знаком с русскими народными пословицами — и, подумав, что "от добра добра не ищут", решил пойти навстречу Вашингтону, пока американцы не соскочили со своими услугами. Путин понимает, что если американцы реально устанут и покинут этот кейс, то Москва останется наедине против Украины и Европы за ее спиной.
Новости