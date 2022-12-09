США предоставили новый пакет помощи Украине

Как говорится на сайте Пентагона, сумма помощи США Украине составляет 275 млн. долларов. В американском Минобороны отметили, что "пакет помощи в области безопасности предоставит новые возможности для усиления своей противовоздушной обороны в дополнение к критически важному оборудованию, которое Украина так эффективно использует для самообороны на поле боя", пишут "Комментарии".



Новый пакет помощи Украине от США





Также Пентагон обнародовал состав нового пакета помощи:

— дополнительные боеприпасы для HIMARS;

— 80 тысяч 155 мм артиллерийских снарядов;

— средства противодействия беспилотникам;

— усиление противовоздушной обороны;

— машины скорой помощи HMMWV и медицинское оборудование;

— около 150 генераторов.

Последний пакет военной помощи Украине был выделен в рамках схемы Presidential Drawdown Authority (PDA), согласно которой президент США имеет право отправлять вооружение без дополнительного согласия Конгресса. При администрации Джо Байдена США предоставили Украине уже 20 миллиардов долларов безопасности, из них более 19,3 миллиарда долларов – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.





"Чтобы удовлетворить новые потребности Украины в поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые средства", — говорят в Пентагоне.



Как писали "Комментарии", представитель Госдепартамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре заявил, что минирование российскими военными гражданских домов, детских игрушек и тел убитых напоминает тактику боевиков ИГИЛ . Кроме того, он отметил, что разминирование Украины станет самым большим вызовом для саперов со времен Второй мировой войны. Такого количества взрывоопасных предметов, которыми усеяна украинская земля, мир не видел из Второй мировой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!